Vuoi un feed scintillante? Ecco i luoghi italiani più instagrammabili a Natale

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: 123rf Natale a Salerno

C’è qualcosa di magico che accade intorno a noi, proprio adesso che il calendario segna l’arrivo di dicembre. Le luci delle strade, dei quartieri e delle piazze di tantissime città sono state accese mostrando decorazioni sontuose, alberi maestosi e scenografie da fiaba. È il miracolo del Natale che prende vita in ogni angolo e che trasforma il periodo dell’Avvento in una storia incantata tutta da vivere e da condividere.

È questo il momento perfetto per organizzare nuovi e straordinari viaggi. I luoghi da raggiungere sono tantissimi, ma non c’è bisogno di allontanarsi poi così tanto perché anche il nostro Paese si è appropriato dello spirito natalizio mostrandoci il suo volto più bello.

E se è in Italia che volete restare questo dicembre, allora abbiamo tutta una serie di destinazioni da proporvi. Non luoghi qualunque, ma città e borghi scintillanti che vi permetteranno di illuminare il vostro feed e fare il pieno di like. Prendere carta e penna e segnate gli indirizzi: questi sono i luoghi italiani più instagrammabili a Natale.

I luoghi più instagrammabili a Natale si trovano in Italia. Ecco dove

Nella ricerca delle destinazioni da raggiungere al più presto, per toccare con mano tutta la magia dell’Avvento, ci viene in aiuto la start up Pastbook che ha selezionato le città e i borghi italiani più instagrammabili a Natale da fotografare, condividere sui social e, perché no, da stampare.

Nella lista troviamo luoghi iconici e celebri che da anni sono raggiunti da viaggiatori provenienti da ogni dove, ma anche delle piacevoli e inedite sorprese da aggiungere al più presto nelle nostre travel wish list. Stiamo parlando di Piazza Duomo, Milano, con il suo albero di Natale scintillante, la via di San Gregorio Armeno con i presepi conosciuti in tutto il mondo e poi, ancora, i mercatini di Natale di Bolzano e il suggestivo e affascinante borgo di Bard.

Da Nord a Sud, infatti, le città e i borghi che conosciamo in questo periodo si abbigliano di meraviglia. Luci, decorazioni, addobbi, mercatini ed eventi trasformano piazze e quartieri in cartoline incantate che regalano le esperienze più belle di sempre. Ecco i luoghi da raggiungere adesso.

Fonte: iStock/piola666

Prepara lo smartphone e cattura la magia in queste destinazioni d’Italia

Ma quali sono i luoghi da raggiungere al più presto per fare incetta di bellezza con lo sguardo e con lo smartphone? Tenendo conto degli hashtag più popolari diffusi su Instagram, Pastbook ha rivelato la lista delle destinazioni natalizie da immortalare per avere un feed social unico e scintillante.

Il viaggio comincia da Milano, dove ad attendere i viaggiatori c’è l’albero di Piazza Duomo: un tripudio di luci e di colori che incanta e meraviglia. Seguono poi le decorazioni luminose della capitale che trasformano Roma in una cartolina incantata in cui perdersi e immergersi. Gli indirizzi da segnare in agenda, e da raggiungere, sono Piazza di Spagna, Via Condotti e Via del Babuino.

Immancabili sono i presepi di San Gregorio Armeno, quelli celebri in tutto il mondo e raggiunti ogni anno da migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. Qui, tra le viuzze del cuore storico di Napoli, è possibile immergersi nella tradizioni presepiale più autentica, fare shopping e scattare istantanee di immensa bellezza.

A poco meno di un’ora dal capoluogo campano troviamo Salerno con le sue Luci D’artista. A partire dalla fine di novembre, e per tutto il periodo dell’Avvento, la città si trasforma in un museo incantato a cielo aperto fatto di luci e colori.

Ci spostiamo adesso a Bolzano e più precisamente a Piazza Walther che, in questo periodo, si anima come non ha fatto mai. Tutto merito del Christkindlmarkt, uno dei mercatini di Natale più suggestivi d’Italia. Aguzzate bene la vista e preparate lo smartphone per fotografare ogni angolo della piazza.

Nella lista dei luoghi più instagrammabili d’Italia troviamo anche Matera con il suo presepe vivente e il borgo medievale di Bard che a dicembre si trasforma in un villaggio incantato. Seguono, infine, il borgo di Scanno con i suoi mercatini nel centro storico e Castelmezzano, un paese-presepe tutto da vivere e fotografare.