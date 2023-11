È tempo di Avvento: la città di Zagabria è la meta più magica di questo periodo

Fonte: Samir Cerić Kovačević Zagabria durante l'Avvento

Quello che sta per arrivare è il periodo più speciale dell’anno, un momento fatto di luci che scintillano, di gioia e di calore familiare. Tutto, intorno a noi, cambia volto e le città si vestono con i loro abiti più belli che illuminano le strade e impreziosiscono gli edifici. Ed è proprio nella città di Zagabria, in Croazia, che durante i giorni dell’Avvento succede qualcosa di magico: l’atmosfera diventa più suggestiva che mai, merito anche di un prezioso castello che in questo periodo si fa testimone di una fatata storia natalizia.

L’Avvento di Zagabria

Zagabria, Capitale della Croazia, è speciale ogni giorno per via della sua grandissima quantità di musei, parchi, edifici e altre interessanti attrazioni. Ma è nei giorni del Natale che succede qualcosa di unico e che conquista i visitatori da tutto il mondo.

Sì, avete letto bene, perché l’Avvento di Zagabria è conosciuto in tutta Europa e oltre, e non a caso il suo colorato mercatino natalizio è stato proclamato il migliore del nostro continente per ben tre anni consecutivi.

Dal 2 dicembre al 7 gennaio un numero pressoché infinito di lampioni diffonderà la luce su questa straordinaria Capitale, regalando un’atmosfera così dolce e romantica da essere difficile da trovare altrove.

Sarà come passeggiare in un sogno a occhi aperti, perché nelle strade, piazze, parchi e in tutti gli angoli cittadini si potrà vivere questo clima incantato. Magari scaldandosi con un buon bicchiere di vin brulè, oppure con un’irresistibile cioccolata calda.

Poi gli odori tipici del periodo, come quelli della cannella e dei chiodi di garofano, che inebrieranno ogni vostro passo, mentre intorno a voi risuoneranno le inconfondibili note natalizie.

Ma a catapultare in una fiaba non saranno solo strade, profumi e sapori, perché anche le istituzioni, come i musei, i teatri, le chiese e le gallerie, metteranno in scena spettacoli, mostre, serate musicali, installazioni e presepi viventi per vivere a 360 gradi l’affascinante atmosfera dell’Avvento.

Ci saranno poi anche i concerti all’aperto, così come quelli al chiuso, ma la splendida notizia è che si potrà ascoltare musica – e anche ballare – persino sui tram che viaggiano nelle pittoresche vie cittadine. E poi quelle tradizioni che non possono mancare, come l’accensione delle lampade a gas e i mercatini che sono sparsi in tutta la città.

Fonte: Julien Duval

Divertimento assicurato anche per i più piccoli

Tutti amano il Natale, ma coloro che sono davvero felici, spensierati e con gli occhi che si illuminano di gioia sono i bambini. E di certo la città di Zagabria ha pensato anche a loro, creando un programma particolarmente divertente per le più piccole età.

Volete degli esempi? I vostri figli potranno passare giornate gioiose tra pattinaggio, magiche installazioni luminose, spettacoli fiabeschi, giocattoli innovativi e persino conoscendo gli incantesimi del mondo animale. Ed è proprio sugli animali che c’è una sorpresa in più.

Avvento per tutta la famiglia (compresi gli amici a quattro zampe)

I nostri amici pelosi sono parte della famiglia, e per questo in città sarà organizzato anche un Avvento adatto a loro. Una delle mete più conosciute a Zagabria da raggiungere con i propri amici pelosi è il Cat Café. Si tratta di un locale dove i visitatori possono stare con i piccoli compagni per poi fare un’allegra passeggiata per le vie addobbate della città.

Ma non è finita qui, perché quest’anno ci saranno anche speciali regali di Natale per gli amanti degli animali: Il Timeout Heritage Hotel sarà la sede del Wooftop Pawty, un programma che assicura tanto divertimento e deliziosi spuntini per i piccoli cani, e anche una manciata di consigli utili per chi decide di adottare quelli che purtroppo non hanno ancora una casa.

Come muoversi a Zagabria

L’Avvento di Zagabria è davvero speciale, e per renderlo ancora più unico a disposizione dei visitatori ci sarà la Zagreb Card che apre le porte di tutti i tram e autobus dello ZET, la società dei trasporti locali, e anche di numerosi musei e del bellissimo zoo cittadino.

Insomma, non resta che organizzare un viaggio a Zagabria durante il periodo dell’Avvento, un momento dell’anno che qui si caratterizza per avere uno spirito impareggiabile grazie alla collaborazione di tutta la città, sia della popolazione che delle istituzioni: la magia del Natale si può toccare con mano in ogni albero di Natale, in ogni schiaccianoci, in ogni caldarrosta e in ogni tradizionale nota musicale che vibra in tutta la Capitale.