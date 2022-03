Luna piena e pioggia di stelle: lo spettacolo di aprile è in cielo

La primavera è ormai arrivata, e le giornate sono sempre più lunghe: il sole, ormai tiepido con i suoi raggi sulla nostra pelle, ci tiene compagnia per tante ore. Ma è quando scende la sera che lo spettacolo ha inizio. Nel mese di aprile, infatti, si susseguiranno diversi eventi astronomici davvero incredibili, che ci spingeranno ad alzare gli occhi al cielo. Scopriamo quali sono le date da segnarsi sul calendario.

L’allineamento dei pianeti, spettacolo unico

Il cielo è una tavolozza blu scuro tutta da dipingere: stelle e pianeti vi danzano sopra, regalandoci quello che è dall’alba dei tempi lo spettacolo più bello e suggestivo mai esistito. E le prossime settimane – dopo un marzo davvero fantastico – ce ne daranno prova, con una serie di appuntamenti assolutamente da non perdere. A partire da alcuni allineamenti planetari che apriranno il mese di aprile, invogliando appassionati di astronomia e semplici curiosi a volgere lo sguardo verso l’alto.

La “danza dei pianeti” vedrà protagonisti Marte e Saturno, che nelle prime ore di martedì 5 aprile saranno in congiunzione molto ravvicinata. Poco prima dell’alba li potremo ammirare insieme al telescopio, luminosissimi contro il cielo scuro. Riconoscerli non è difficile: Marte, il “pianeta rosso”, spiccherà per un intenso colore arancione, mentre Saturno, con i suoi anelli, avrà una tonalità gialla molto tenue. Basterà puntare l’occhio del telescopio in direzione est-sudest, prima che la luce del sole arrivi a cancellare la magia.

Sarà invece verso la fine del mese che assisteremo ad altre importanti congiunzioni. A partire dal 20 aprile, saranno ben quattro i pianeti visibili che spiccheranno prima dell’alba: Saturno, Marte, Venere e Giove. Alzare lo sguardo verso il cielo sarà dunque un’avventura affascinante, così come divertirsi ad individuare i pianeti e a riconoscerli, facilitati dal fatto che – nella maggior parte dei casi – è possibile vederli anche ad occhio nudo. Il 27 aprile sarà il turno della Luna, quasi in congiunzione con Venere. Mentre il 30 aprile, quest’ultimo pianeta si avvicinerà a Giove, per un altro spettacolo incredibile.

Il Plenilunio di aprile, vera magia

La bellezza della luna piena ci colpisce in ogni momento dell’anno, ma ad aprile il Plenilunio è pura magia. È in questo periodo dell’anno che, nei nostri cieli, compare quella che viene chiamata Luna Rosa: il suo nome, così romantico, ricorda le splendide fioriture primaverili e la natura che si risveglia, dopo un lungo inverno. Se l’anno scorso, proprio in questi giorni, avevamo potuto assistere alla Superluna Rosa, stavolta dovremo accontentarci di uno spettacolo un po’ più modesto – ma altrettanto imperdibile. È nella notte del 16 aprile che si alzerà il sipario su questa meraviglia.

Una pioggia di stelle davvero incantevole

C’è ancora un’altra data da fissare al calendario, soprattutto per i più romantici: nella notte tra il 21 e il 22 aprile i nostri cieli saranno solcati dallo sciame meteorico delle Liridi. Il suo radiante è situato nella costellazione della Lira, quindi basterà puntare il telescopio nella sua direzione già a partire dalla tarda serata per poter vedere le prime stelle sfilare nella volta celeste. In realtà, con un pizzico di fortuna se ne potrà ammirare qualcuna anche nelle notti precedenti, quindi è tempo di preparare gli strumenti e godersi la meraviglia.