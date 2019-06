Lovere, sul lago d’Iseo, è il borgo più romantico d’Italia

editato in: da

Prenderà il via sabato 22 giugno 2019, in occasione dell’evento “La Notte Romantica” nei Borghi più belli d’Italia, la quinta edizione dell’iniziativa “Lovere, il Borgo della luce“, il progetto dell’amministrazione comunale volto alla valorizzazione delle bellezze architettoniche, storiche e artistiche della cittadina affacciata sul lago d’Iseo.

Su oltre 10mila metri quadrati di edifici loveresi saranno proiettate alcune delle opere romantiche più famose di tutti i tempi, tra cui il celebre “Bacio” di Hayez e “Amore e Psiche” di Antonio Canova.

L’evento riguarderà il meraviglioso anfiteatro di piazza Tredici Martiri, l’Accademia Tadini, Piazza Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele II e la promenade intitolata a Lady Wortley Montagu.

L’illuminazione artistico-scenografica creerà un’atmosfera magica nella quale le immagini proiettate acquisteranno nuova vita e dimensione trasmettendo, al tempo stesso, nuove prospettive e vedute di Lovere, che fa parte dell’associazione I Borghi i più belli d’Italia.

Le proiezioni potranno essere ammirate tutte le sere fino al 15 settembre 2019 e nei fine settimana dal 16 al 29 settembre.

Lovere, in provincia di Bergamo, è uno dei borghi più romantici d’Italia che, in occasione di alcune festività, come durante la Notte Romantica, si trasforma e diventa un luogo magico.

Anche durante le festività natalizie, da qualche anno, il delizioso borgo sulla sponda Nord-occidentale del lago si trasforma in una meta imperdibile, dove si respira l’atmosfera del Natale. A dicembre infatti Lovere si illumina diventando il “Borgo della luce“. Non soltanto piazze e strade si illuminano a festa, ma anche in questo caso sulle facciate dei palazzi vengono proiettate immagini sacre legate alla Natività.