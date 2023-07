L’Italia ha un nuovo portavoce: le Winx raccontano la magia del Belpaese

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: Ufficio Stampa Le Winx raccontano la magia della nostra Penisola

Le amate fatine della serie “Winx Club” stanno per intraprendere un viaggio straordinario attraverso l’Italia, scoprendo luoghi insoliti, inaspettati e affascinanti del nostro Paese.

Questa avventura, promossa dal ministero degli Esteri, promette di svelare la vera “Magia dell’Italia“. La Farnesina, infatti, ha collaborato alla creazione di una miniserie televisiva, con lo scopo di far conoscere meglio al pubblico internazionale le bellezze e i tesori nascosti della nostra penisola attraverso gli occhi delle famose fatine tanto amate dai bambini.

Una mossa strategica e creativa che mira a promuovere l’Italia come destinazione turistica ideale.

“Winx Club”, il progetto che rappresenta l’Italia nel mondo

L’iniziativa è stata annunciata durante la 53esima edizione del Giffoni Film Festival, un prestigioso evento dedicato ai film per bambini che si tiene annualmente a Valle Piana, in Campania.

Durante il Festival è stato proiettato un estratto della miniserie, composta da otto puntate, che sarà diffusa a livello internazionale attraverso la rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura.

Le fatine raccontano un viaggio speciale alla scoperta del territorio italiano, e sono doppiate in nove lingue diverse, per raggiungere un pubblico quanto più vasto possibile. L’obiettivo è far conoscere all’estero le gemme nascoste dell’Italia, che è stata recentemente classificata come l’ottava nazione più ricca del mondo.

Nel comunicato diffuso dal ministero si legge che “le protagoniste intraprenderanno un viaggio speciale che nasce con l’obiettivo di far conoscere all’estero alcune località insolite d’Italia, dove l’incontro tra bellezza, storia e cultura prende forma in vere e proprie gemme rare, come quelle che le fate troveranno durante il percorso”.

Esplorando l’Italia insieme alle Winx

La proiezione dell’estratto della miniserie “Winx Club – La Magia dell’Italia” è stata accolta con grande entusiasmo dai piccoli spettatori presenti nella Sala Lumiere della Multimedia Valley.

Questo straordinario viaggio, visto attraverso gli occhi delle fatine Winx – Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha – è un omaggio alla bellezza dell’essere bambino e alla gioia del gioco e dell’immaginazione, perché l’Italia è un luogo magico, con le sue città affascinanti, i suoi monumenti storici e le sue tradizioni secolari.

La serie, ricca di magia e mistero, porta i giovani spettatori a scoprire luoghi meravigliosi dell’Italia, dalla Basilica di Siponto in Puglia ai Nuraghi della Sardegna, passando per le Isole Lipari, il Parco di Bomarzo nel Lazio, la Sacra di San Michele in Piemonte fino al Parco del Venafro in Molise. Un vero e proprio tour virtuale che celebra la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale e naturale italiano.

Questa miniserie è un’opportunità per riscoprire il nostro territorio e condividere con il mondo la bellezza e la ricchezza del nostro Paese. Che sia attraverso la musica, l’arte o la natura, l’Italia ha molto da offrire e da esplorare. Quindi sì, la magia può essere ancora una storia tutta italiana.