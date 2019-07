Lago di Braies chiuso ai turisti per tutta l’estate: ecco perché

editato in: da

La leggenda del Lago di Braies: ecco perché è color smeraldo

Da quando è diventato protagonista della fiction Tv “Un passo dal cielo”, il lago di Braies, in Alto Adige, è stato preso d’assalto dagli amanti del cineturismo, dagli Instagrammer e da tutti coloro che sono rimasti abbagliati dalle immagini viste attraverso lo schermo della televisione o dello smartphone.

Immagini di acque color smeraldo, nelle quali si riflettono a 360 gradi pini secolari, i profili delle montagne e le nuvole bianche come quelle che si vedono nei quadri di René Magritte.

Ogni giorno vi sbarcano pullman di turisti urlanti che, in numero indefinito, si accalcano sulle rive del lago di Braies a scattarsi selfie, a fare la fila per noleggiare una barchetta di legno, a cercare di fare il tour del lago coi tacchi a spillo… Un vero problema, quello dell’overtourism, sollevato dalla municipalità altoatesina già da tempo e che ha fatto sì che, almeno per l’estate, venisse imposto un numero chiuso. Il lago di Braies, infatti, sarà chiuso ai mezzi privati tra le 10 e le 15 a partire dal 10 luglio fino al 10 settembre. Lo si potrà raggiungere solo a piedi o in bicicletta o con uno shuttle, il bus numero 442 che parte da Dobbiaco e ferma a Villabassa e a Segheria oppure il numero 439 che parte da Monguelfo e ferma a Segheria, Ferrara e San Vito (qui il pdf della brochure da scaricare e stampare). La misura è stata adottata per ridurre l’inquinamento dei gas di scarico dei veicoli.

C’è un’unica strada, infatti, che conduce fino al lago. Nei weekend e d’estate è una fila unica di auto che vanno, di giorno, e che vengono, all’ora del tramonto. Un gigantesco parcheggio – a pagamento – ospita centinaia di auto e di pullman turistici. Ora anche questa sarà chiusa alle automobili. Almeno nei mesi di punta.

Quello di Braies è un lago naturale della Val Pusteria ed è il più vasto delle Dolomiti (che quest’anno festeggiano i 10 anni come Patrimonio dell’Unesco). Fino a qualche anno fa era conosciuto più che altro dagli appassionati delle attività all’aria aperta, come il trekking e la bicicletta, per via dei numerosi sentieri che arrivano fino al lago e delle piste ciclabili della zona, ma anche dai pattinatori su ghiaccio che ci vengono d’inverno. Se d’estate è uno specchio d’acqua trasparente, d’inverno il lago infatti si copre di una spessa coltre di ghiaccio su cui si può pattinare. Per gli altoatesini è un luogo bucolico, da fiaba, un piccolo angolo di paradiso. Che però col tempo si è trasformato in un vero inferno.