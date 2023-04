Milano Design Week: itinerario tra luoghi inediti (e gratuiti)

Fonte: ©Bene Design Week di Milano: The Secret Garden in piazza Castello

Dal 17 al 23 marzo, Milano diventa la Capitale del design. Migliaia gli eventi che si svolgono in tutta la città oltre al Salone del mobile che si tiene a Rho Fiera. Alcuni sono esclusivissimi, a numero chiuso e a invito, ma altri sono aperti a tutti e soprattutto gratuiti.

Installazioni artistiche temporanee, giardini e cortili aperti in via del tutto eccezionale, palazzi privati accessibili al pubblico: ce n’è davvero per tutti i gusti da scoprire in tutta la città, dal centro storico al Brera Design District, 5Vie, Isola Design District, Tortona, CityLife, NoLo, il cosiddetto Fuorisalone.

Abbiamo selezionato i luoghi inediti e gratuiti che aprono in occasione della Milano Design Week.

Cortile d’Onore dell’Università degli Studi

Nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi viene allestita un’area intitolata “Sit on the wor(l)d” dove arte, tecnologia e design raccontano la vita degli alberi e della Terra, con un tuffo nel Metaverso, dove è possibile godere l’esperienza di “sentire” gli alberi. L’installazione, ideata dall’artista e architetto Marco Nereo Rotelli, dallo scienziato Riccardo Valentini (Premio Nobel per la Pace), dal geologo e fisico Paolo Dell’Aversana (Premio Eni Award insignito dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella), è la prima di un progetto itinerante che debutta proprio da Milano.

Orto Botanico di Brera

Nell’Orto Botanico di Brera, l’installazione “Walk the Talk – Energia in movimento”, realizzata da Italo Rota e CRA-Carlo Ratti Associati per Eni, trasforma questo spazio verde nel cuore di Milano in una grande tavola da gioco vivente. Il progetto mette in scena un percorso dedicato alle evoluzioni della mobilità urbana con centinaia di caselle, anche multimediali, che tracciano un cammino che si snoda tra gli alberi e le piante dell’orto, creando effetti luminescenti e di suono che modificano lo spazio durante le ore del giorno.

Piazza Castello

Un Secret Garden da scoprire è quello nello showroom di Cotto d’Este in piazza Castello dove un’installazione lo trasforma in un luogo onirico e immaginario. Sculture ceramiche e scenografiche pareti verdi danno accesso a nuovi mondi di materia e architettura.

Piazza San Marco

Il sagrato di piazza San Marco e i chiostri della chiesa di San Marco, a Brera, si trasformano in un giardino all’aperto con tanto di panchine, sedie, poltrone per dOT Design Outdoor Taste. Un’oasi urbana dove rilassarsi e riposarsi tra una visita in uno showroom e un cocktail.

Acquario Civico

L’Acquario Civico ospita le installazioni multimediali e interattive di Stark. Qui, le mani dei visitatori guidano gli effetti nello spazio, trasformato anche dalle azioni di altri “attori” che intervengono ad alterare ciò che ci circonda. L’opera invita ad affidarci a una comprensione olistica e percettiva, riflettendo su come le nostre azioni, per quanto consapevoli, si intrecciano necessariamente con quelle provenienti da altre vite.

Castello Sforzesco

In piazza del Cannone, dentro il Castello Sforzesco, vengono installate delle vere e proprie “mobile home” realizzate da Crippaconcept, che riproducono un glamping nel cuore di Milano. Il progetto sintetizza la ricerca scientifica e architettonica e lo sviluppo concreto di unità abitative mobili che coniugano l’estetica e il design con la minimizzazione dell’impatto ambientale in quanto sono state create utilizzando materiali naturali, riciclati e riciclabili.

Stazione Centrale

Nei Magazzini Raccordati della Stazione Centrale sono in programma una serie di mostre e allestimenti a cura di studi di architettura internazionali per l’evento Drop City. Un’occasione unica per visitare i 28 tunnel che si nascondono sotto la stazione, uno spazio enorme di 10mila metri quadrati che ospitano gallerie espositive, atelier di produzione, laboratori, spazi dedicati alla robotica e ai prototipi.

Via Tortona

Due case showroom in via Tortona e in via Voghera 3A (il sabato) aprono le porte in occasione della Design Week con un allestimento presso l’Experience Design bed&show che fa immergere i visitatori in una vera giungla urbana. Tappeti animalier, luci a forma di tigri, orsi e panda, carte da parati tropicali stampate in alta risoluzione in digitale, applicate non solo alle pareti ma anche sui tavolini e sui cuscini. Un ambiente perfetto dove portare anche i bambini a giocare e divertirsi.

Via Palermo

Nel Brera Design District nasce un giardino zen ricreato all’interno di una location in via Palermo. Il progetto “Alive in Time” di Grand Seiko consiste in uno spazio esperienziale dedicato alla riscoperta del valore del tempo. Il percorso celebra il valore della ritualità nella cultura giapponese proponendo la cerimonia del tè in una stanza in pieno stile nipponico, ma si tengono workshop per approcciare la cultura giapponese attraverso differenti tecniche: Shodo, calligrafia giapponese, Ikebana, l’arte giapponese di allestire i fiori, e Origami, l’abilità di ottenere figure piegando la carta applicata.