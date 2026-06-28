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Credit_Wide Awake Films - Rob Shenk Scorcio del Backcountry Revolution Trail

A volte, per capire appieno dove la Storia ha cambiato direzione, occorre lasciare le capitali e i monumenti più noti per entrare nei territori di frontiera, tra campi, foreste, case private, piazze di tribunali e comunità che si ritrovarono travolte dagli eventi.

È proprio da una simile prospettiva che nasce il Backcountry Revolution Trail, il nuovo itinerario storico lanciato dall’Olde English District e pensato per condurre nel cuore del backcountry, l’entroterra centro-settentrionale dello Stato, dove la Rivoluzione Americana fu anche una guerra civile aspra e ravvicinata, combattuta tra Patrioti e Lealisti in luoghi spesso lontani dalle rotte turistiche più battute.

Il nuovo trail tocca sette contee storiche della Carolina del Sud, Chester, Chesterfield, Fairfield, Kershaw, Lancaster, Union e York, e collega alcuni dei siti più significativi della Campagna del Sud per un viaggio al cospetto di paesaggi in cui la memoria americana assume il volto di comunità rurali, storie familiari, figure femminili, patrioti afroamericani, popolazioni indigene e voci rimaste a lungo ai margini del racconto ufficiale.

Le tappe del nuovo itinerario

Credit_ Wide Awake Films - Rob Shenk

Il percorso unisce quindici località simbolo dell’Olde English District, ciascuna legata a un episodio, a una figura o a un paesaggio decisivo della Rivoluzione Americana nella Carolina del Sud. Tra le tappe principali spicca il Kings Mountain National Military Park: la battaglia combattuta qui nell’ottobre del 1780 viene ricordata come uno degli episodi decisivi nella resistenza del backcountry e come un momento capace di incidere profondamente sull’andamento del conflitto.

Un’altra tappa centrale è Historic Brattonsville, legata alla Battle of Huck’s Defeat, che racconta (oltre allo scontro militare) il ruolo delle famiglie, delle abitazioni e delle comunità rurali coinvolte negli eventi. In tale contesto emerge la figura di Martha Bratton, una delle donne del backcountry ricordate per il coraggio e la determinazione dimostrati durante il conflitto.

Il viaggio prosegue verso Historic Camden e i siti storici associati, fondamentali per comprendere il ruolo strategico di Camden nella Campagna del Sud: non solo battaglie, ma controllo del territorio, organizzazione militare, vita civile e tensioni quotidiane in una regione scossa dalla guerra.

A Camden spicca anche il Revolutionary War Visitor Center, punto di riferimento per orientarsi nel racconto della Rivoluzione nella Carolina del Sud. Il centro aiuta a collegare le varie tappe del percorso, offrendo contesto storico e strumenti utili per leggere le vicende del backcountry come parte di una trama più vasta.

Tra le località incluse nel trail ci sono anche Buford’s Defeat, la Battle of Hanging Rock e il Battle of Blackstock’s State Historic Site. Hanging Rock, in particolare, rientra in quella catena di scontri tra milizie patriote e lealiste che segnò l’estate del 1780, dopo la caduta di Charleston e prima della grande svolta di Kings Mountain.

Il percorso include anche l’Andrew Jackson State Park, che lega il racconto della Rivoluzione alla figura del giovane Andrew Jackson, futuro settimo Presidente degli Stati Uniti, e alla madre Elizabeth Hutchinson Jackson. La loro storia rientra in quella dimensione personale e familiare che il Backcountry Revolution Trail vuole riportare in primo piano, mostrando come la guerra abbia attraversato vite comuni prima ancora di diventare grande narrazione nazionale.

Le storie meno note del backcountry

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo itinerario è la volontà di raccontare la Rivoluzione Americana provando a restituire voce alle persone che abitarono quei luoghi, alle comunità coinvolte e alle figure spesso rimaste in secondo piano nei racconti tradizionali.

Accanto ai nomi dei comandanti e agli episodi militari, il percorso mette in luce le donne del backcountry, come Martha Bratton ed Elizabeth Hutchinson Jackson, figure che permettono di leggere la guerra anche tramite il coraggio, la resistenza e le scelte di chi visse il conflitto nelle case, nelle fattorie e nelle comunità locali.

Particolarmente significativo è anche il riferimento ad Andrew Ferguson, patriota afroamericano e veterano delle battaglie di Kings Mountain e Camden, e a Peter Harris, appartenente alla Nazione indigena Catawba.

Un’esperienza tra storia, paesaggi rurali e strumenti interattivi

Il Backcountry Revolution Trail nasce anche come invito a scoprire l’Olde English District in modo lento e consapevole: percorrendo le sette contee coinvolte, si incontrano anche paesaggi rurali, piccoli centri, attività locali e quella quieta bellezza dell’entroterra della Carolina del Sud che spesso rimane fuori dai grandi itinerari americani.

A rendere l’esperienza più accessibile contribuisce anche il sito web dedicato al percorso, pensato come strumento educativo per diverse fasce d’età. Tra le risorse previste ci sono itinerari, una cronologia storica dettagliata, un quiz interattivo “Patrioti contro Lealisti” e materiali didattici scaricabili, pensati anche per famiglie e scuole che desiderano approfondire la storia prima o durante la visita.

In arrivo anche il podcast ufficiale, Olde Stories New Voices, il cui titolo anticipa bene l’obiettivo del progetto: raccontare storie antiche con voci nuove, e riportare al centro luoghi, persone e vicende autentiche del backcountry della Carolina del Sud.