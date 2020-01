Italo, viaggi in coppia o con gli amici a prezzi scontati

editato in: da

Viaggiare in treno in tutta Italia, in coppia o con amici, da oggi sarà ancora più conveniente con le offerte Italo Treno.

Grazie alla promozione “Nuova Italo Friends: viaggiare insieme conviene!” è infatti possibile organizzare, sin da ora, un viaggio nelle più grandi città italiane usufruendo del -40% sul prezzo del biglietto in ambiente Smart.

In vista del Carnevale, che ne dite di un viaggio a due a Venezia? Arrivare qui, partendo da Milano, vi costerà 19,90 euro a testa. Poi che siate mascherati o no ha poca importanza: una volta messo piede in questa bellissima città, il clima festoso vi rapirà immediatamente. Non solo festa tra le calle, bacari e cicchetterie e piazza San Marco: di Venezia andate alla scoperta di Castello, il quartiere più autentico della città, o del Casino Venier, uno dei più affascinanti casinò cittadini ancora intatti.

E che ne dite di un viaggio a Roma? Oggi è davvero facile raggiungerla e un viaggio con amici, con partenza da Bologna, vi costerà 25,90 euro a testa. Se non è la vostra prima volta nella Capitale, potreste pensare a un itinerario alternativo, come il Giardino degli Aranci: da lì la vista sulla città è bellissima. E l’avete mai visto il Cupolone dal buco della serratura? Lo trovate a poca distanza dal giardino. Di certo uno dei luoghi più insoliti per scoprire Roma dall’alto, in tutta la sua meraviglia. E poi che siete in viaggio con amici perché non vivere la notte? Un consiglio: la zona Trastevere con locali perfetti per tutti i gusti, tra calici di vino e birre artigianali.

Avete voglia di una pizza napoletana e di un buon caffè? E allora partite subito verso Napoli: un viaggio qui, con partenza da Roma, vi costerà 19,90 euro. Iniziate percorrendo Spaccanapoli, una via che divide in due la città dove tra monumenti, botteghe e negozi, si vive il vivace mondo napoletano. Meno caotica ma tappa imprescindibile è Piazza del Plebiscito, a due passi da Teatro San Carlo, dalla chiesa di San Francesco di Paola e Palazzo Reale.Qui troverete anche tutto ciò che vi serve per gustarvi un’ottima pizza o un ottimo caffè fatto a regola d’arte. E per spostarvi utilizzate quando potete la metropolitana: non solo per comodità, ma anche perché al loro interno ci sono vere opere d’arte che vi lasceranno senza fiato.