In Italia arriva una nuova compagnia ferroviaria

Da dicembre del 2025 in Italia dovrebbe iniziare a solcare i binari una nuova compagnia ferroviaria. A riportare quanto appena detto è Ferrovie.info che specifica che a capo di tutto c’è Giuseppe Arena, già noto tra i binari per Arenaways, un’impresa ferroviaria, a capitale privato, attiva fra il 2010 e il 2012.

Il nuovo operatore di treni a lunga percorrenza

L'impresa ferroviaria Longitude Holding S.r.l. ha informato l'Autorità di Regolazione dei Trasporti che c'è l'intenzione di operare nuovi servizi ferroviari di trasporto passeggeri su diverse tratte a lunga percorrenza:

Roma - Reggio Calabria;

Torino - Milano - Lecce;

Torino - Milano - Reggio Calabria;

Roma - Venezia;

Torino - Milano;

Venezia, Roma - Genova - Milano;

un servizio ferroviario di trasporto internazionale passeggeri sulla tratta Milano - Innsbruck - Monaco di Baviera via Brennero.

Come accennato in precedenza, i servizi dovrebbero partire da dicembre 2025 e i treni potrebbero possedere carrozze rimorchiate RIC UIC di prima e seconda classe più locomotive 190/191.

Le soste più belle

Se tutto questo dovesse essere confermato, tantissimi viaggiatori avranno la possibilità di scoprire meravigliose città italiane (e non solo) attraversando i binari della Penisola.

Roma è una di queste, e anzi, è senza ombra di dubbio una delle città più belle del mondo. Definita per antonomasia l’Urbe, Caput Mundi, Eterna, è una città monumento in cui la grandezza, la storia e l’arte si manifestano praticamente ovunque.

Molto bella è anche Reggio Calabria che è una splendida città affacciata sul mare e ricca di storia e cultura. Clima mediterraneo e una storia millenaria la rendono una meta assolutamente indicata per tutti coloro che sono alla ricerca di relax e buon cibo, ma senza rinunciare a fare una sorta di viaggio indietro nel tempo.

Poi ancora Torino, capoluogo piemontese da sempre noto per la sua raffinatezza, l'architettura, la cucina e le sue atmosfere magiche. Da queste parti sontuosi edifici barocchi e antiche caffetterie fiancheggiano viali e piazze da sogno.

Voliamo ora a Milano, la città più europea di tutta Italia e anche la Capitale mondiale della moda e del design. Meraviglioso è il suo Duomo in stile gotico e da non perdere assolutamente è il convento di Santa Maria delle Grazie, al cui interno è ospitato l’affresco “L’Ultima Cena” di Leonardo da Vinci.

Un vero capolavoro tutto italiano è Lecce, città particolarmente amata per i suoi edifici in stile barocco, anche se a far innamorare più di tutti è la sua eccezionale Cattedrale che presenta una doppia facciata e un campanile.

Non poteva di certo mancare la favolosa e unica Venezia, una realtà adagiata su più di 100 piccole isole all'interno di una laguna. Le strade qui sono i canali che conducono alla scoperta di palazzi rinascimentali e gotici. Assolutamente imperdibili sono la Basilica di San Marco, impreziosita da mosaici bizantini, e il campanile di San Marco, da cui si può ammirare un'incredibile vista sulla città.

Un'altra tappa da fare assolutamente è Genova che vanta il centro storico più esteso d’Europa. Tra vicoletti in cui perdersi, strade monumentali e un vivacissimo e chilometrico lungomare, qui non ci si annoia mai.

Infine Innsbruck e Monaco di Baviera, due realtà assolutamente speciali: la prima è la Capitale del Tirolo ed è nota per la sua architettura sia imperiale che moderna; la seconda ospita edifici antichi, numerosi musei ed è conosciuta in tutto il pianeta per l’annuale Oktoberfest.