Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Ischia è un sogno

Ci sono luoghi che non hanno bisogno di grandi attrazioni o di resort giganteschi per conquistare chi li visita. Basta il mare, qualche strada tranquilla e il ritmo lento della vita locale. È proprio questa la filosofia che emerge da una raccolta di consigli di viaggio pubblicata dal Guardian, dove lettori da tutta Europa hanno segnalato le loro isole preferite per staccare davvero la spina.

Tra le destinazioni suggerite compaiono anche tre mete italiane molto diverse tra loro ma unite da un elemento comune: l’autenticità. Ecco le 3 isole italiane elogiate tra le migliori europee secondo il Guardian.

Ischia

Ischia non è certo uno scoop per chi frequenta il Golfo di Napoli, eppure la prospettiva con cui viene descritta dal Guardian sposta il racconto su un piano inaspettato. Non le terme, non i castelli aragonesi, non i ristoranti sul mare. Il punto forte è il trasporto pubblico.

Ferryboat e autobus locali, percorsi circolari che rendono quasi impossibile perdersi, un giornaliero acquistabile per pochi euro che permette di muoversi liberamente fino a sera inoltrata. La scoperta è che viaggiare sull’isola come fanno gli abitanti cambia completamente l’esperienza. Non solo economicamente, ma nel modo in cui ci si inserisce nel ritmo del posto. Meno itinerario, più deriva. Meno prestazione turistica, più incontro con qualcosa di autentico.

Non è un dettaglio da poco, in un’epoca in cui le isole italiane più frequentate spingono verso lusso, velocità, esclusività. Ischia, vista così, è un’altra cosa.

iStock

Cavo sull’isola d’Elba

L’Elba è conosciutissima ma la località di Cavo non è tra le più battute. Forse proprio questo ha stregato il Guardian. Qualche aliscafo da Piombino si ferma qui prima di proseguire verso Portoferraio con i suoi megayacht e il suo trambusto da stagione. Molti tirano dritto. Ed è proprio questo il punto.

Chi si ferma a Cavo trova un’isola nell’isola. Una quiete che Porto Azzurro (più glamour, più frequentata) non può offrire. Il paesaggio è caratterizzato da rocce ricche di ferro, e il dettaglio che la lettrice ricorda con più precisione è strano, bello: nuotando sott’acqua si vedono piccole scaglie di minerale che riflettono la luce, come se il fondale fosse disseminato di frammenti di specchio. Non è un effetto speciale, è geologia.

Poi ci sono i gamberi, un festival jazz d’estate, qualche hotel senza ambizioni eccessive. Non molto altro… ed è proprio questo a conquistare.

iStock

Novara di Sicilia

La terza segnalazione italiana rompe del tutto la logica balneare. Il Guardian parla di Novara di Sicilia, un paese arroccato nei Nebrodi, lontano dalla costa, lontano dal turismo di massa.

Il borgo ha ancora una sua struttura autonoma: il macellaio, il fornaio, la pasticceria, le chiese antiche, un teatro ottocentesco conservato con una cura che altrove sarebbe impensabile. I bar ronzano piano. Non succede niente di spettacolare. Il mare c’è: le Eolie si intravedono e sono raggiungibili ma non è il motivo per cui si va lì.

La località rappresenta il tentativo di trovare la Sicilia a misura d’uomo, dove il tempo non accelera sull’onda dell’alta stagione ma continua a muoversi al suo ritmo antico. Non è un posto per chi cerca l’efficienza ma è perfetto per chi ha voglia di fermarsi, e godersi il relax.