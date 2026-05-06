La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Napoli conquista il Guardian con il Rione Sanità

“C’è un’immagine che meglio di ogni altra descrive l’ingresso nel cuore pulsante di uno dei rioni più iconici di Napoli: scendere con un ascensore dal ponte monumentale per ritrovarsi catapultati in un reticolo di strade acciottolate, dove il ronzio dei motorini fa da colonna sonora a una bellezza decadente e aristocratica”.

È così che il quotidiano britannico The Guardian introduce ai suoi lettori il Rione Sanità, celebrandolo come il simbolo di una rinascita di quartiere senza precedenti. Un tempo nobile, poi dimenticata per decenni all’ombra del ponte che la sovrasta, oggi la Sanità è diventata un esempio virtuoso di come una comunità possa riprendersi il proprio destino, trasformando le ferite del passato in un’opportunità di futuro.

Una storia di nobiltà, isolamento e rinascita sociale

Le radici del Rione Sanità affondano in un passato glorioso. Nel XVII secolo, i viceré spagnoli scelsero questa zona collinare per la sua aria salubre, da qui il nome “Sanità”, contrapposta al caos del centro storico. Fu qui che architetti visionari fecero a gara per costruire dimore spettacolari come Palazzo dello Spagnolo e Palazzo San Felice, destinate a stupire la corte reale diretta alla reggia di Capodimonte.

Tuttavia, l’idillio si interruppe con l’arrivo di Napoleone nell’Ottocento: la costruzione del ponte sopraelevato, pensata per velocizzare i collegamenti, finì per soffocare il rione, isolandolo dal resto della città e condannandolo a un lungo periodo di declino e marginalità.

Ma la vera forza della Sanità oggi non risiede solo nei suoi edifici, bensì nelle persone. Il giornalista del Guardian sottolinea come, stanchi di una reputazione segnata dalle cronache giudiziarie e dall’abbandono, i residenti abbiano fatto squadra. Attraverso associazioni come “Napoli in Vita” e la cooperativa “La Paranza”, il quartiere ha avviato un processo di rigenerazione dal basso.

Questo modello di rinascimento comunitario ha permesso di creare occupazione per i giovani locali, rendendo l’area una meta imperdibile proprio mentre il resto della città affronta le sfide del turismo di massa. È una lezione di resilienza: un rione che non aspetta aiuti dall’alto, ma che si riapre al mondo con orgoglio e spirito d’impresa.

Tesori sotterranei, artigianato e delizie gastronomiche

Il sottosuolo del rione, scavato nel tufo, custodisce un patrimonio inestimabile: dalle Catacombe di San Gennaro e San Gaudioso, gestite con maestria dai giovani del posto, fino all’Ipogeo dei Cristallini. Quest’ultima è una cripta greco-romana recentemente riportata alla luce sotto un palazzo del Seicento, definita dal quotidiano inglese come un prodigio per i suoi rilievi intatti, tra cui una splendida testa di Medusa.

Ma la vita pulsa anche nei cortili dei palazzi nobiliari, dove officine storiche continuano a fondere oggetti sacri nel metallo, mantenendo viva una tradizione secolare.

Ovviamente, non si può dire di aver conosciuto la vera anima del quartiere senza cedere alle sue tentazioni gastronomiche. Il Guardian ricorda che fu proprio qui che Sophia Loren impastava la pizza ne L’oro di Napoli, un legame con il cinema che vive ancora nelle pizzerie storiche della zona.

Il tour dei sapori prosegue tra i forni che sfornano taralli caldi pepe e finocchietto e le pasticcerie d’eccellenza. Se il babà al rum è un classico irrinunciabile, l’export più celebre della Sanità è oggi il Fiocco di Neve di Poppella: una soffice brioche ripiena di una crema leggera a base di ricotta, la cui ricetta rimane un segreto gelosamente custodito.