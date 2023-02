L’Isola dell’amore è in vendita. Vuoi regalarla alla tua dolce metà?

Fonte: iStock Isola di Galesnjak

Organizzare un viaggio per andare alla scoperta delle meraviglie che appartengono al nostro pianeta è sempre una splendida idea. Lo sanno bene tutti gli avventurieri che non perdono occasione per farlo, e per vivere e condividere esperienze straordinarie all’insegna della grande bellezza.

Che si tratti di San Valentino, dell’inizio di una nuova stagione o di una vacanza estiva, pianificare una fuga romantica dalla città, con la propria dolce metà, è un desiderio condiviso da tantissime persone. I luoghi da raggiungere e le cose da fare sono tantissime, e tutte sono destinate a sorprendere, ma se cercate un posto unico, esclusivo e romantico, allora quest’isola è quello che state cercando.

Non un’isola qualunque, intendiamoci, ma quella che è stata ribattezzata Isola dell’amore. Il motivo di questo appellativo è facilmente intuibile e sta proprio nella forma di questo lembo di terra che rimanda, inevitabilmente, a quella di un cuore. Noi non abbiamo dubbi: è questo il posto più romantico da raggiungere per una fuga di coppia. E adesso è anche in vendita!

Benvenuti sull’Isola dell’amore

Per raggiungere questo lembo di terra suggestivo, affascinante e romantico, non abbiamo bisogno di volare dall’altra parte del mondo, perché l’Isola dell’amore si trova nel mare Adriatico, e più precisamente in Croazia.

Il suo nome è Galesnjak e da anni è diventata meta prediletta di vacanzieri che desiderano vivere esperienze esclusive e fiabesche. Del resto la sua forma, così come i suoi colori, restituiscono un paesaggio davvero idilliaco, a metà tra una favola e un sogno.

Questo piccolo paradiso terrestre è così bello da non sembrare vero, e invece è reale e per questo ancora più straordinario. Per scoprirlo, attraversarlo e viverlo, dobbiamo recarci più precisamente tra il canale di Pasman e quello di Zara, in Croazia appunto. È proprio qui che emerge dalle acque turchesi e cristalline del mare Adriatico quella che è, con tutta probabilità, una delle isole più belle e affascinanti del mondo intero.

Non ci sono strade, negozi e auto: l’isola di Galesnjak, infatti, è disabitata. Ma è proprio il silenzio che avvolge questa terra a renderla estremamente suggestiva e romantica.

Ammirare i tramonti, nuotare tra le acque azzurre e cristalline e osservare lo splendido panorama dal promontorio dell’isola: queste sono le attività preferite di tutti i viaggiatori che giungono fin qui e che scelgono di vivere e condividere con la propria dolce metà la bellezza di questo lembo di terra.

L’isola a forma di cuore che ha fatto impazzire il mondo è in vendita: vuoi regalarla?

La scoperta dell’isola a forma di cuore risale a tanti anni fa, a quando il cartografo di Napoleone la descrisse per la prima volta. Da quel momento, e fino a oggi, questo lembo di terra è diventato meta ambita di tutti i viaggiatori, e anche delle celebrities.

L’Isola di Galesnjak, dicevamo, ha fatto impazzire il mondo intero. Pensate che proprio qui Beyoncé che ha scelto di festeggiare il suo 39° compleanno. E non è l’unica star ad aver subito il fascino di questo luogo, anche Michael Jordan ha deciso di trascorrere qui alcuni momenti indimenticabili. Insomma si tratta di una vera e propria esperienza esclusiva che tutti dovremmo concederci almeno una volta nella vita.

Ma si può fare anche di più, adesso. E cioè diventare proprietari di un pezzo dell’isola. Ad annunciare la vendita di una parte dell’isola è stato Silvestro Kardum, rappresentante legale del proprietario di Galesnjak. Il costo è di 13 milioni di euro e le richieste pervenute sono tantissime! Insomma, se cercate un regalo davvero sbalorditivo per sorprendere la vostra dolce metà lo avete trovato.