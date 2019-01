I consigli originali di SiViaggia ora anche su TripAdvisor

editato in: da

SiViaggia sbarca anche su TripAdvisor. Da quando è stata rilasciata la nuova versione del social network, con cui ciascun contributor può diventare un influencer di viaggi, non poteva non esserci.

Posti incredibili, mete fuori dal comune, tesori nascosti e curiosità in tutto il mondo, ma anche notizie, borghi medievali, città d’arte, passeggiate nella natura, piste ciclabili e itinerari insoliti.

Sono questi i contenuti che SiViaggia pubblica sulla propria pagina di TripAdvisor e che i follower possono leggere ogni giorno per cercare ispirazione e organizzare i propri viaggi o le gite del weekend.

Oltre alle recensioni e ai link diretti ai contenuti consigliati da SiViaggia, i follower trovano foto e video ispirazionali, nuovi spunti per pianificare una tappa.

E poi, i diari di viaggio, da consultare anche a distanza di tempo per seguire i consigli degli esperti e per condividere le esperienze con SiViaggia e con tutti gli altri utenti che potrebbero ispirarsi ai viaggi altrui per organizzare i propri.

In dieci anni, da quando è nato, TripAdvisor ha raccolto 702 milioni di recensioni e opinioni pubblicate dalla community più grande del mondo. Ora della community fa parte anche SiViaggia.

Diventa, per gli utenti, molto più semplice organizzare un viaggio leggendo i commenti, le recensioni, le guide di viaggio, gli articoli, i reportage e le notizie. Non mancano neppure le informazioni su hotel, ristoranti e siti d’interesse culturale, con i consigli su come e quando muoversi e sulle cose imperdibili da fare in una città.

Per seguire il profilo TripAdvisor di SiViaggia basta mettere un Like, condividere recensioni e ogni tipo di contenuto ed essere aggiornati tramite il feed di viaggi.

La nuova pagina, oltre che sul sito, è disponibile sulla app per tutti i membri di TripAdvisor di tutto il mondo in 28 lingue. In questo modo è molto più semplice leggere i consigli di SiViaggia quando si è in vacanza.