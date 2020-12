Holidays In Your Car Drive: in California il Natale si celebra in auto

editato in: da

Ci sono storie e iniziative che meritano tutta la nostra attenzione perché sono quelle che possono darci l’ispirazione giusta, e ci fanno sognare, in un momento storico in cui ci sembra ancora lontana la possibilità di poter tornare a esaudire i nostri desideri.

Certo è che su una cosa siamo tutti d’accordo: il Natale è una cosa seria e la magia va preservata. Lo conferma il fatto che, nonostante i mercatini siano stati annullati, le città hanno comunque scelto di addobbare strade e quartieri con installazioni luminose davvero incredibili.

Ma c’è chi ha fatto ancora di più, garantendo un’esperienza unica e inedita a tutte le famiglie della California. Perché è qui che è nato Holidays In Your Car Drive, un percorso immersivo nel fantastico e magico mondo del Natale che regalerà un sogno ai bambini e che riscalderà il cuore dei più grandi.

Più di un milione di luci colorate danno il benvenuto alle macchine che varcano la soglia del parco e che si ritrovano nel bel mezzo di un teatro animato da spettacoli di ogni genere. Due sono i luoghi in cui, questa versione magica e inedita del mondo di Natale, è possibile accedere.

Il primo si trova a Del Mar, la cittadina degli Stati Uniti, situata in California nella contea di San Diego già nota come località balneare. La seconda, invece è nei pressi dell’incredibile spiaggia di Ventura, a metà strada tra Los Angeles e Santa Barbara.

Questa sorta di villaggio, con accesso esclusivo in auto, vede la partecipazione speciale della casa automobilistica Subaru , che è appunto il main sponsor dell’intero progetto.

Una volta entrati in questo favoloso mondo, la magia ha inizio. In base all’orario di entrata si può assistere a tantissimi e diversi spettacoli: dai musical tradizionali come quello dello Schiaccianoci a spettacoli interattivi che raccontano le avventure della renna Rudolph e degli altri aiutanti di Babbo Natale.

Mentre le installazioni luminose accompagno i viaggiatori in questa mini avventura on the road, gli spettacoli si susseguono uno dopo l’altro tenendo compagnia l’intera famiglia. Protagonisti assoluti sono gli elfi magici che cantano e ballano insieme a una raffica di sorprese che si possono scoprire a ogni chilometro percorso.

Ispirato, probabilmente, al cinema drive-in, Holidays In Your Car Drive è un progetto unico che consente a tutti di vivere la magia di Natale in totale sicurezza, garantendo quindi che i protocolli anticontagio siano rispettati. E chi sa se anche in Italia, presto, arriverà un’esperienza del genere.