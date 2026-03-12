Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.
Quali sono le città più interessanti in cui vivere e viaggiare? A rispondere è la nuova classifica Best Cities 2026 pubblicata da Time Out (marchio globale dedicato alla vita cittadina) in collaborazione con Intrepid Travel, che ogni anno individua le destinazioni urbane più vivaci del pianeta. La graduatoria celebra i luoghi che, secondo chi li vive ogni giorno, offrono il miglior mix tra cultura, gastronomia, intrattenimento e qualità della vita.
Per realizzare la classifica del 2026 sono stati coinvolti oltre 24.000 abitanti di città in tutto il mondo. A questi dati si aggiungono le valutazioni di esperti locali di Time Out, che hanno contribuito a identificare le destinazioni urbane più dinamiche del momento. Purtroppo non c’è nessuna città italiana nella classifica.
Melbourne conquista il primo posto nella classifica
Per la prima volta nella storia della classifica Best Cities, la città australiana Melbourne conquista il primo posto. La città è stata premiata soprattutto per la sua energia culturale, la scena gastronomica e la ricchezza di eventi che animano la città durante tutto l’anno.
Melbourne è infatti considerata la capitale sportiva e culturale dell’Australia. Il suo calendario ospita appuntamenti di rilievo internazionale come gli Australian Open, il Gran Premio d’Australia di Formula 1, la finale dell’AFL e il tradizionale Boxing Day Test.
Ma non è solo lo sport a rendere Melbourne speciale. I quartieri della città sono noti per i bar sui tetti, i cinema indipendenti e i vicoli decorati con street art, elementi che danno vita a una scena urbana creativa e dinamica. Secondo il sondaggio di Time Out, il 94% degli abitanti apprezza molto la scena gastronomica, mentre il 92% elogia l’offerta artistica e culturale.
Negli ultimi anni Melbourne ha inoltre migliorato la mobilità urbana grazie a nuove infrastrutture come il Metro Tunnel, rendendo ancora più facile esplorare i diversi quartieri della città. Tutti questi fattori hanno contribuito a farla emergere come una delle destinazioni urbane più interessanti del momento.
La top 10 delle migliori città del mondo 2026
La classifica Best Cities 2026 mostra un panorama molto variegato, con città provenienti da diversi continenti. Nella top 10 si trovano grandi metropoli globali accanto a capitali culturali e destinazioni in forte crescita turistica.
Ecco le 10 migliori città del mondo secondo Time Out:
Tra queste destinazioni spicca Shanghai, al secondo posto, una città che unisce architettura storica e progetti ultramoderni, mentre Edimburgo, terza classificata, continua ad affascinare grazie al suo mix di storia, cultura e vivace scena artistica. Metropoli iconiche come Londra e New York mantengono invece il loro ruolo di capitali culturali globali.
La classifica delle 25 migliori città del mondo
Oltre alla top 10, la classifica include numerose altre destinazioni urbane che si distinguono per qualità della vita, creatività e offerta culturale.
Ecco le prime 25 città della classifica Best Cities 2026:
Melbourne, Australia
Shanghai, Cina
Edimburgo, Regno Unito
Londra, Regno Unito
New York, Stati Uniti
Città del Capo, Sudafrica
Città del Messico, Messico
Bangkok, Thailandia
Seul, Corea del Sud
Tokyo, Giappone
Zurigo, Svizzera
Rio de Janeiro, Brasile
Copenaghen, Danimarca
San Paolo, Brasile
Hong Kong, Hong Kong
Cracovia, Polonia
Porto, Portogallo
Guadalajara, Messico
Madrid, Spagna
Valencia, Spagna
Sydney, Australia
Parigi, Francia
Singapore, Singapore
Marrakech, Marocco
Hanoi, Vietnam
La graduatoria mostra una forte presenza di città europee, ma anche di destinazioni asiatiche e latinoamericane sempre più apprezzate dai viaggiatori.