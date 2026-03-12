Le città più straordinarie del mondo, la nuova classifica Best Cities 2026 di Time Out

Dalla vivace Melbourne alla dinamica Shanghai: la nuova classifica svela le città più interessanti del mondo secondo chi le vive. L'Italia non è inclusa.

Foto di Sara Boccolini

iStock
Skyline di Shanghai al tramonto

Quali sono le città più interessanti in cui vivere e viaggiare? A rispondere è la nuova classifica Best Cities 2026 pubblicata da Time Out (marchio globale dedicato alla vita cittadina) in collaborazione con Intrepid Travel, che ogni anno individua le destinazioni urbane più vivaci del pianeta. La graduatoria celebra i luoghi che, secondo chi li vive ogni giorno, offrono il miglior mix tra cultura, gastronomia, intrattenimento e qualità della vita.

Per realizzare la classifica del 2026 sono stati coinvolti oltre 24.000 abitanti di città in tutto il mondo. A questi dati si aggiungono le valutazioni di esperti locali di Time Out, che hanno contribuito a identificare le destinazioni urbane più dinamiche del momento. Purtroppo non c’è nessuna città italiana nella classifica.

