Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Sguardo sulle terrazze di riso nella natura di Bali

TripAdvisor ha svelato la classifica delle migliori destinazioni del 2026, eleggendo le mete più apprezzate dai viaggiatori di tutto il mondo. Il prestigioso riconoscimento Travelers’ Choice Awards Best of the Best premia luoghi che ricevono un elevato volume di recensioni eccellenti, frutto di esperienze davvero memorabili. Su oltre 8 milioni di inserzioni, meno dell’1% raggiunge questo traguardo, rendendo la lista di quest’anno una vera e propria guida per chi sogna viaggi indimenticabili.

Tra le 25 destinazioni selezionate, c’è anche una città italiana: Roma, la Città Eterna, che conferma ancora una volta il suo fascino senza tempo e la capacità di conquistare turisti da ogni angolo del globo. Dai templi antichi alle piazze rinascimentali, dai musei iconici alla cucina irresistibile, la capitale italiana continua a essere un punto di riferimento imprescindibile per chi ama la cultura, l’arte e l’atmosfera unica delle città mediterranee.

Top 10 destinazioni TripAdvisor 2026

La top 10 della classifica delle migliori mete del 2026 rappresenta un mix di città cosmopolite, paradisi tropicali e capitali culturali, tutte accomunate da esperienze di viaggio di altissimo livello. Al primo posto troviamo Bali, la celebre isola indonesiana amata per le sue spiagge da sogno, i templi spettacolari e la natura lussureggiante. Seguono Londra, con il fascino dei suoi musei e quartieri iconici, e Dubai, sinonimo di lusso, architettura futuristica e esperienze uniche nel deserto.

iStock

Al quarto posto c’è Hanoi, capitale del Vietnam ricca di storia e cultura, mentre Parigi, la città dell’amore, si conferma meta intramontabile con le sue strade romantiche e i monumenti celebri in tutto il mondo. Roma si colloca al sesto posto, tra piazze storiche e il fascino eterno del Colosseo, confermandosi la protagonista italiana della lista. Chiudono la top 10 Marrakech, Bangkok, Creta e New York, ciascuna con il suo mix unico di arte, cultura, natura e gastronomia.

Le altre destinazioni del Best of the Best 2026

Dalla posizione 11 alla 25, la classifica comprende città e luoghi altrettanto straordinari, perfetti per chi cerca esperienze autentiche e diversificate. Tra questi ci sono tesori culturali come Siem Reap, porta d’accesso ai templi di Angkor, e Istanbul, città sospesa tra Oriente e Occidente. Non mancano mete iconiche come Cusco, antica capitale Inca, e Barcellona, vibrante città spagnola tra architettura modernista e spiagge.

iStock

Altre destinazioni da segnalare includono Lisbona, Tokyo, Kathmandu, Edimburgo, Hurghada, Cabo San Lucas, Maldive, Nuova Delhi, Budapest, Seoul e Abu Dhabi, ognuna con caratteristiche uniche che le hanno garantito un posto tra le migliori 25 mete del mondo secondo i viaggiatori di TripAdvisor.

Di seguito la classifica completa delle migliori destinazioni 2026:

1. Bali

2. Londra

3. Dubai

4. Hanoi

5. Parigi

6. Roma

7. Marrakech

8. Bangkok

9. Creta

10. New York

11. Siem Reap

12. Istanbul

13. Cusco

14. Barcellona

15. Lisbona

16. Tokyo

17. Kathmandu

18. Edimburgo

19. Hurghada

20. Cabo San Lucas

21. Maldive

22. Nuova Delhi

23. Budapest

24. Seoul

25. Abu Dhabi