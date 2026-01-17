Nel cuore di Hanoi, la cittadella Thang Long racconta tredici secoli di dinastie, conquiste e rinascite, tra archeologia, memoria storica e identità nazionale

La Cittadella Imperiale di Thang Long

Ci sono viaggiatori la cui missione principale è visitare il maggior numero di siti UNESCO possibile. Se fate parte di questa categoria o, come molti altri, avete un’insaziabile voglia di scoperta, uno dei luoghi da segnare sulla mappa se state organizzando un viaggio in Vietnam è la cittadella di Thang Long. Inserita nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO nel 2010, la Cittadella Imperiale di Hanoi è stata il fulcro del potere militare vietnamita per oltre 1000 anni.

Gli scavi archeologici, cominciati nel 2002 nei pressi della Porta Nord e tuttora in corso nel sito, continuano a riportare alla luce resti di antichi palazzi, padiglioni grandiosi e porte imperiali. Sono tutti reperti che raccontano la storia di una successione di dinastie e sovrani, ognuno caratterizzato da un senso artistico evoluto e da una cultura distintiva.

La storia della Cittadella Imperiale di Thang Long

La Cittadella Imperiale di Thang Long, e in particolare il suo Settore Centrale situato nel cuore di Hanoi, rappresenta la parte più importante e meglio conservata dell’antica capitale imperiale del Vietnam. Costruita nell’XI secolo dalla dinastia Ly per celebrare l’indipendenza del Đại Việt, la cittadella sorse sui resti di una precedente fortezza cinese del VII secolo, su terreni bonificati nel delta del Fiume Rosso.

Per quasi tredici secoli fu il centro ininterrotto del potere politico e militare del Paese, ospitando le dinastie Ly, Tran e Le. I resti architettonici e archeologici, in particolare quelli dell’area di scavo al 18 Hoang Diêu, testimoniano una cultura unica del Sud-Est asiatico, sviluppatasi all’incrocio tra le influenze cinesi a nord e il regno di Champa a sud.

La straordinaria continuità storica del sito è visibile nei diversi livelli archeologici e nei monumenti ancora presenti, come la Torre della Bandiera e la Porta Doan Mon.

iStock

Cosa vedere all’interno della cittadella

All’interno della Cittadella Imperiale di Thang Long scoprirete numerosi luoghi di grande valore storico e culturale. L’ingresso principale è il Đoan Môn, un’imponente porta in mattoni e pietra con tre archi, un tempo riservata all’imperatore e alla corte reale, decorata con simboli tradizionali come draghi e fiori di loto.

Proseguendo si raggiunge il Palazzo di Kính Thiên, cuore cerimoniale della cittadella: sebbene l’edificio originale sia stato distrutto, restano le celebri scalinate in pietra con draghi scolpiti, raffinato esempio dell’arte della dinastia Lê. Di grande interesse è anche il sito archeologico di 18 Hoàng Diệu, dove scavi estesi hanno portato alla luce migliaia di reperti, tra cui pozzi antichi, colonne in pietra, tegole e ceramiche risalenti fino al VII secolo.

La visita continua con il museo e le mostre permanenti, che espongono ceramiche, manufatti in terracotta e dipinti popolari vietnamiti. Tra i simboli più riconoscibili spicca la Torre della Bandiera, alta oltre 33 metri, emblema dell’indipendenza nazionale. Infine, il D67 Revolutionary House, ex quartier generale militare durante la guerra del Vietnam, oggi museo, offre uno sguardo sulla storia contemporanea e sul ruolo strategico della cittadella nel Novecento.

Dove si trova e come raggiungerla

La Cittadella Imperiale di Thang Long si trova nel centro di Hanoi, nel distretto di Ba Đình, a breve distanza da altri importanti siti storici come il Mausoleo di Ho Chi Minh. È facilmente raggiungibile a piedi dal centro storico, oppure in taxi, autobus o scooter, mezzi molto diffusi in città.

L’ingresso principale si trova lungo Hoàng Diệu Street. La cittadella è aperta tutti i giorni, inclusi weekend e festività, con orario continuato dalle 8:00 alle 17:00. Il biglietto d’ingresso ha un costo indicativo di circa 30.000 VND per gli adulti, mentre eventuali servizi aggiuntivi, come visite guidate o accesso a mostre speciali, possono prevedere un supplemento.

Prima della visita vi consigliamo di consultare il sito ufficiale per verificare eventuali aggiornamenti su orari, tariffe e attività disponibili, così da organizzare al meglio la vostra esperienza!