L’arte omaggia la terra e i suoi frutti: lo spettacolo è meraviglioso

L’arte ha questo potere, quello di creare una realtà di perfetta armonia all’interno della quale l’uomo può immergersi e perdersi. E questo accade in ogni sua manifestazione, ogni sua forma visibile e trascendentale. Succede quando i pennelli si intingono nella tavolozza e incontrano la tela, o quando il pulsante di una fotocamera cattura gli angoli più belli del nostro mondo.

Succede quando gli artisti di strada utilizzano muri bianchi ed edifici per creare capolavori o quando, altri, scelgono di fare incontrare l’arte con la natura. E quando questo accade, è magia.

Come è magico il capolavoro di 20.000 mq creato dal designer olandese Daan Roosegaarde, un omaggio alla bellezza e alla natura con una visione sorprendentemente inedita che accende i riflettori sull’agricoltura, per celebrare la terra, meritevole di regalarci i suoi tesori stupendi, dolci frutti che saziano l’anima.

GROW è il nome di questa opera d’arte che sottolinea l’importanza dell’agricoltura. In un paesaggio suggestivo, bagliori di luce blu e rossi si diffondono come onde su un grande terreno agricolo avvolto nell’oscurità.

Nulla è lasciato al caso, l’installazione, infatti, si ispira alla scienza ed esplora come specifici sistemi di luce sono in grado di migliorare la crescita e la resistenza delle piante.

GROW è un’opera d’arte ma è anche il prototipo di un modo più sostenibile per coltivare i frutti della terra. Il sistema a LED che caratterizza l’installazione è rivelatorio: le luci rosse e blu proiettate sul terreno si alzano e si abbassano come fossero intente in una danza, ma oltre alla bellezza visibile dello spettacolo c’è di più. Sono proprio le luci, ispirate alle tecniche avanzate di fotobiologia, a favorire la crescita delle piante.

Per realizzare l’opera, l’artista e il suo team, hanno impiegato due anni, durante il quale hanno incontrato esperti e studiato l’agricoltura per creare un progetto unico nel suo genere che vede protagoniste l’arte, la natura e la scienza.

Artista e autore di GROW, Daan Roosegaarde ha commentato così il suo capolavoro: