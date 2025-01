Il Giro d’Italia 2025 parte dall’Albania, le tappe

Fonte: iStock Tirana tra le tappe del Giro d'Italia 2025

Dal 9 maggio al 1° giugno 2025 ci sarà l’attesissimo Giro d’Italia che, come da tradizione da ormai 15 anni, comincerà all’estero. Le prime tappe saranno in Albania, una scelta interessante soprattutto considerando che il Paese non vanta una tradizione sportiva in questa disciplina e non ha dato i natali a nessun campione. Tuttavia, l’Albania si sta aprendo sempre di più al mondo, in particolare dal punto di vista turistico.

Grazie alle sue bellezze naturali, dai paesaggi montani alle acque cristalline della costa, e alla ricchezza culturale e storica delle sue cittadine, l’Albania sta attirando l’attenzione di turisti provenienti da tutto il mondo, anche grazie ai prezzi più accessibili rispetto ad altri Paesi vicini, come la Croazia.

In Albania si pedalerà nelle città di Durazzo, Tirana e Valona, dove sono tante le cose da fare e da vedere: qui vi diamo qualche consiglio per pianificare la vostra visita!

Prima tappa: Durazzo

Anche se per un breve periodo, Durazzo fu la capitale dell’Albania. È da qui che partirà il Giro d’Italia 2025, in quella che viene considerata un’estensione di Tirana, ma dotata di una spiaggia lunga 10 chilometri dove le persone fuggono durante i mesi estivi. Tuttavia, i turisti arrivano a Durazzo non tanto per rilassarsi e nuotare (per questo vengono preferite altre località della riviera albanese come Ksamil e Saranda), ma per le sue bellezze storiche.

Tra queste, una delle più importanti è l’Anfiteatro Romano, situato proprio nel cuore della città: risalente all’epoca romana, venne edificato nel II secolo d.C. sotto il regno dell’Imperatore Traiano e rappresenta la più grande struttura di questo genere nei Balcani. Imperdibili sono anche la Torre Veneziana, un tempo parte dell’antico Castello Bizantino, e la Grande Moschea di Durazzo, uno dei monumenti più famosi.

Una volta terminate le cose da vedere, fate una passeggiata sul lungomare dove troverete tanti locali e ristoranti ideali per provare qualche specialità tipica. Vi consigliamo di provare le shishqebap, degli spiedini di carne alla griglia, e le qofte, delle gustose polpette di carne.

Fonte: iStock

Seconda tappa: Tirana

La seconda tappa del Giro d’Italia 2025 sarà la vivace Tirana, capitale dell’Albania. Spesso sottovalutata dai turisti, in realtà la città è in costante mutamento e miglioramento, ricca di una storia complessa, di un’architettura imponente e profondamente accogliente. Cosa vedere in uno o due giorni? Sicuramente la moschea Et’hem Bey, risalente al XVIII secolo e situata sulla piazza Skanderbeg, rappresenta un luogo di culto incredibilmente unico.

Si tratta, infatti, di una delle moschee più antiche del Paese e rappresenta un potente simbolo della sopravvivenza della fede: la moschea è una delle poche sopravvissute al regime comunista. Per approfondire il passato buio dell’Albania una tappa obbligatoria è Bunk’Art, il museo che ha trasformato i vecchi bunker in un’opportunità per apprendere la storia e non ripeterla. Il museo ha due sedi, Bunk’Art 1 e Bunk’Art 2, entrambe situate all’interno di un bunker nucleare sotterraneo. Attraverso reperti, oggetti storici e installazioni artistiche, vi guiderà lungo l’ascesa e la caduta del regime comunista.

Per respirare l’atmosfera cittadina fate tappa al mercato Pazari i Ri, creato nel 1931, ma ristrutturato nel 2016. In quest’ultima occasione venne diviso in due zone: da una parte il coperto dedicato ai banchi di frutta, verdura, formaggi e alcool locali, dall’altra si trovano invece gli stand dedicati alla vendita di carne e pesce.

La sera lasciatevi travolgere dalla vivacità di uno dei quartieri più giovani e moderni. Il quartiere Blloku è ricco di bar, ristoranti e locali dove fare aperitivo, bere un caffè o assaporare i piatti tipici albanesi con un tocco di innovazione.

Terza tappa: Valona

Infine, la terza tappa del Giro d’Italia 2025 in Albania sarà Valona. Per molti rappresenta il punto di partenza per scoprire il Paese e raggiungere la splendida riviera perché, essendo il secondo porto più importante, qui attracca la maggior parte delle navi. Fondata nel VI secolo a.C. come antica colonia greca con il nome di Aulona, Valona offre diverse attrazioni, a partire dalle sue spiagge. Quelle facilmente raggiungibili sono Plazhi i Vjeter e Plazhi I Ri, ma se volete qualcosa di davvero speciale dovete andare poco fuori città. Qui, nella zona sud, troverete Uji I Ftohte, dove le acque sono turchesi e trasparenti.

Al centro della città si trova il Museo Storico e Archeologico che custodisce centinaia di reperti provenienti non solo da Valona, ma anche da altre città della regione come Orikum, Amantia, Ploce, Olmypias (Mavrova) e Kionia (Kanina). Tra gli edifici più belli, invece, spicca la Moschea di Muradie, un tempo chiesa bizantina.

Oltre ai musei e alle attrazioni turistiche vere e proprie, come il monumento dedicato all’indipendenza del Paese e le antiche mura, vi consigliamo di dedicare un po’ di tempo a passeggiare tra i quartieri della Città Vecchia di Valona. In particolare percorrete la Rruga Justin Godard, una strada museo contraddistinta da case basse, piccoli negozi e pavimentazione in pietra.

Se invece volete godervi una bella vista sulla città, salite verso la suggestiva terrazza di Kuzum Baba, raggiungibile sia a piedi che in macchina.