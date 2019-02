Girare il mondo gratis con uno sconosciuto, la proposta del tour operator

editato in: da

Chi ama i viaggi e l’avventura è disposto a qualsiasi esperienza per arricchirsi spiritualmente e culturalmente. C’è chi è disposto a mollare tutto e partire o chi si cimenta in traversate spericolate, ma l’idea proposta da un famoso tour operator ha alzato ulteriormente l’asticella soprattutto sotto l’aspetto della convivenza.

Per due volenterosi c’è la possibilità di regalarsi un viaggio intorno al mondo pieno di sorprese e con una particolarità davvero unica: i due vincitori saranno estranei che si conosceranno durante un lungo tour. TourRadar, la più grande agenzia di viaggi online del mondo per tour di più giorni, è alla ricerca di due estranei disposti a viaggiare insieme per affrontare l’esperienza più entusiasmante della loro vita. I due partecipanti non devono essersi incontrati prima e dovranno viaggiare in tutto il mondo sperimentando tour di più giorni in cinque diversi paesi di cinque diversi continenti. Ovviamente tutto verrà condiviso sui social media e sarà documentato per conoscere le dinamiche che si svilupperanno nel corso dei giorni.

Il comunicato di Michael Potscher, capo marketing di TourRadar, spiega chiaramente le intenzioni dell’azienda: “Un tour è il modo più semplice per qualsiasi viaggiatore di conoscere profondamente il mondo in un tempo relativamente breve. Attraverso la nostra campagna Tour the World, stiamo creando il viaggio definitivo per due estranei che ispirerà gli altri ad impegnarsi in esperienze che arricchiscono la vita”. I due vincitori saranno seguiti da una troupe cinematografica che filmerà le loro avventure in giro per il mondo. Tutta l’esperienza servirà per creare contenuti ad hoc per i canali social e marketing di TourRadar.

Oltre a non conoscersi, i due viaggiatori scelti non avranno nemmeno idea di dove andranno fino a quando i loro voli non saranno prenotati. Tutto ciò che sapranno, ha detto TourRadar, è che viaggeranno in cinque diversi continenti e che saranno impegnati per 50-60 giorni così da completare l’intero tour. Ovviamente l’azienda coprirà tutte le spese riguardanti le tariffe aeree, le sistemazioni, le uscite e i pasti.

Per essere presi in considerazione per questo epico viaggio, i potenziali viaggiatori devono presentare un video di due minuti dove dovranno convincere ad essere scelti spiegando i motivi ideali per partecipare al Tour the World. C’è tempo fino al 24 marzo per partecipare alle selezioni. I vincitori saranno annunciati ad aprile e l’esperienza inizierà a maggio.