iStock L'elegante lungomare di Cavtat (Ragusa Vecchia), in Croazia

Lussuose località, porti eleganti e remoti villaggi di pescatori dalle case color pastello e affacciati sul mare sono da sempre le mete perfette per una vacanza all’insegna del relax e del tempo rallentato godendo delle cose semplici. Ma quali sono le destinazioni costiere d’Europa che più di tutte incarnano l’essenza di un luogo dal fascino irresistibile?

A dare una risposta è la nuova classifica sulle “fughe costiere più eleganti d’Europa” per il 2026, stilata da European Best Destinations: 15 perle rimaste intatte nel tempo selezionate tra 200 contendenti, valutate in base a una serie di criteri qualitativi ed esperienziali (Global Coastal Elegance Score – Architettura e patrimonio, Stile di vita e raffinatezza, Bellezza costiera – e valutazioni di viaggiatori da 134 Paesi – desiderabilità globale, appeal emotivo, popolarità, sentiment dell’utente, intenzione di visitare/rivisitare).

In questa classifica l’Italia domina, con ben 5 destinazioni costiere premiate; seconda è la Francia, con 4 mete, e terze parimerito la Spagna (2) e la Grecia (2). Sorprende invece la Croazia, che conta una sola meta, ma che è stata premiata come la migliore tra tutte.

La meta costiera più elegante d’Europa

A vincere il riconoscimento come la fuga costiera più elegante d’Europa secondo la classifica è Cavtat (in italiano Ragusa Vecchia). Questa perla della Croazia viene definita come “il rifugio costiero più raffinato dell’Adriatico” e a guardarla si capisce subito il motivo: l’architettura di ispirazione veneziana, il lungomare ombreggiato da palme, i tramonti dorati e un’atmosfera placida fatta di yacht, barche tradizionali e passeggiate vista mare raccontano una bellezza discreta e mai ostentata. Qui l’arte è parte del paesaggio, tra musei, mausolei iconici e panorami che si aprono sull’Adriatico.

Cavtat sorge a pochi chilometri da Dubrovnik, e rappresenta la destinazione ideale per chi cerca eleganza, cultura e armonia naturale affacciate al mare: una fuga raffinata dove il tempo rallenta e lo stile è una questione semplice.

Le 5 perle costiere italiane in classifica

A dominare la classifica, come accennato, è proprio la splendida costa italiana, che vede ben 5 mete premiate, capaci di raccontare l’eleganza del mare in tutte le sue sfumature. Capri resta un’icona senza tempo, dove scogliere, giardini e vita autentica nelle piazzette continuano a sedurre con uno stile eterno.

iStock

Sul Golfo dei Poeti, Lerici incanta con la sua bellezza silenziosa e letteraria, fatta di palazzi color pastello, castelli sul mare e un’eleganza mai urlata.

Più mondana, ma altrettanto raffinata, è Santa Margherita Ligure, che offre la grazia della Riviera senza eccessi, tra ville liberty, viali di palme e passeggiate sul porto. Portofino, simbolo assoluto del glamour mediterraneo, resta un palcoscenico iconico dove lusso e autenticità convivono tra yacht, giardini e una piazzetta entrata nell’immaginario collettivo.

A chiudere la lista di presenze italiane in classifica è Camogli, romantica e autentica con le sue case color ocra affacciate sul mare e un fascino ligure che sembra rimasto intatto nel tempo. Cinque destinazioni diverse, ma che portano un’unica firma: quella dell’eleganza italiana più autentica.

iStock

Le altre mete premiate

Dalla Provenza all’Atlantico, passando per Grecia e Spagna, le altre destinazioni premiate raccontano un’eleganza europea fatta di carattere e identità. Cassis (Francia) incanta con il suo porto dai colori tenui, incastonato tra le Calanques, simbolo di uno chic provenzale autentico e senza eccessi.

In Catalogna, Llafranc e Cadaqués rappresentano due anime raffinate della Costa Brava, in Spagna: la prima sobria e marinara, amata da chi cerca bellezza discreta; la seconda artistica e contemplativa, con l’eredità creativa di Dalí ancora palpabile tra vicoli bianchi e mare cristallino.

Sull’Atlantico, Newquay (Regno Unito) e Dinard (Francia) dimostrano che anche le coste del Nord sanno essere eleganti: selvaggia e contemporanea la prima, aristocratica e in stile Belle Époque la seconda.

Il glamour iconico della Riviera prende invece forma a Saint-Tropez e Saint-Jean-Cap-Ferrat (Francia), dove lusso e tradizione convivono tra porti storici, ville e giardini affacciati sul Mediterraneo. Infine la Grecia, con Patmos e Hydra, offre un’eleganza più spirituale e senza tempo: isole silenziose, colte, profondamente autentiche, dove la bellezza non ha bisogno di ostentazione.

La classifica completa

