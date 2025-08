Nuotate, prendete il sole e fuggite verso le migliori spiagge di Hydra, in Grecia, dai luoghi più frequentati a quelli più remoti e accessibili solo in barca

iStock L'isola di Hydra

Hydra è un’isola che attrae una categoria ben specifica di viaggiatori, quella che ricerca tranquillità e semplicità. Questa meta speciale della Grecia è un’isola pedonale dove le auto non sono autorizzate, non ci sono aeroporti e lo sviluppo turistico non è eccessivo. Per intenderci, non troverete le situazioni tipiche di destinazioni come Mykonos o Santorini.

Non è casuale, infatti, che molti artisti, scrittori e creativi si siano lasciati affascinare da Hydra, con il suo ritmo lento e autentico. E anche quando si tratta di spiagge, Hydra non è la classica isola greca. C’è solo una spiaggia di sabbia raggiungibile con una breve gita in barca. Le altre? Per lo più scogliere e calette di ciottoli, spesso incorniciate da terrazze in pietra e dal verde dei pini.

Ecco le migliori spiagge di Hydra, in Grecia, dove andare quest’estate.

La spiaggia di Spilia

Spilia è il punto balneare più famoso di Hydra, seppur alla vista possa risultare inizialmente nascosto. Situata a pochi minuti a piedi dal porto, nella zona ovest dell’isola, questa sporgenza rocciosa è diventata una sorta di “lido” non ufficiale caratterizzato da piattaforme di pietra, scalette di ferro e abitanti del posto che si tuffano con una naturalezza invidiabile!

Non troverete sabbia, solo uno scenario spettacolare affacciato sull’Egeo e un’acqua limpida e azzurra. Per intenderci, è il classico posto dove si va per un tuffo veloce e si finisce per restare molto di più, tra sole, salsedine e un cocktail in mano preso al bar lì accanto.

Spiaggia di Hydronetta

Appena oltre Spilia troverete Hydronetta, non una spiaggia vera e propria, ma un luogo molto amato dove assaporare la tranquillità estiva di questa isola della Grecia. Incastonato tra le rocce a picco sull’Egeo, è da tempo il rifugio preferito di chi a Hydra ama godersi l’ora del tramonto: scalini in pietra conducono direttamente al mare, mentre tavolini scoloriti dal sole e ombrelloni sbiaditi offrono quel minimo di ombra che invita a fermarsi anche nelle ore più calde. Qui è presente anche un bar dove si respira un’atmosfera disinvolta, dove il bikini basta come outfit e nessuno ha davvero fretta di andare via.

Spiaggia di Mandraki

Anche sull’isola di Hydra non mancano spiagge dalle atmosfere più classiche, come quella di Mandraki. Situata a circa 20 minuti a piedi dalla città di Hydra, troverete ombrelloni, lettini, un beach club e una taverna, oltre che una spiaggia composta da un misto di sabbia e ciottoli. L’acqua è calma e limpida, perfetta per una lunga nuotata, ed è presente anche un resort.

Spiaggia di Kamini

A soli 15 minuti a piedi a ovest lungo la costa partendo dalla città di Hydra, troverete la spiaggia di Kamini che offre un’atmosfera più tranquilla e locale senza allontanarsi troppo dalla vivacità cittadina. Di piccole dimensioni e composta soprattutto da ciottoli, rappresenta la scelta ideale per chi è alla ricerca di una nuotata rilassata, con qualche lettino e molte rocce piatte su cui sdraiarsi.

L’acqua è calma, il che la rende perfetta se viaggiate con bambini o volete semplicemente un bagno facile e senza difficoltà. Se vi viene fame, inoltre, a pochi passi dalla spiaggia sono presenti delle taverne dove assaporare le migliori specialità greche a base di pesce fresco!

Spiaggia di Avlaki

Situata a pochi passi dal porto principale di Hydra, la spiaggia di Avlaki si presenta come una piccola insenatura nascosta tra mura di pietra e vecchie case, con una ripida scalinata che porta direttamente in mare. La particolarità di questo luogo è la sua autenticità: qui, non troverete una spiaggia vera e propria, né bar o folla, solo gli abitanti del posto o chi frequenta da tempo l’isola.

Questo rappresenta il luogo ideale dove fare una nuotata senza allontanarsi dalla città, o un posto tranquillo per leggere con i piedi a penzoloni nell’acqua. La spiaggia è accessibile anche nuotando da Hydronetta!

Spiaggia di Vlykos

Tranquillità è la parola d’ordine per la spiaggia di Vlykos, situata a circa 30 minuti a piedi dalla città di Hydra. La spiaggia, composta da ciottoli, si affaccia su un borgo silenzioso ed è circondata da colline punteggiate di pini. Questo è il luogo ideale dove lasciarsi avvolgere semplicemente dal relax trascorrendo qualche ora nuotando, leggendo o, semplicemente, non facendo nulla.

Qui potrete affittare dei lettini o fermarvi a mangiare in una delle taverne sulla spiaggia: il cibo, sull’isola, è ottimo praticamente dovunque.

La spiaggia di Bisti

Infine, vi consigliamo la remota e tranquilla spiaggia di Bisti, nascosta in una baia e circondata da una pineta. Questa è una delle poche spiagge dell’isola dove potete trascorrere un’intera giornata a rilassarvi avendo a portata di mano tutto ciò di cui avrete bisogno perché è presente un bar con qualche cibaria e bevande.

L’acqua è limpida e calma, ideale per nuotare e fare snorkeling, mentre l’ampia riva composta da ciottoli è perfetta se cercate un’esperienza da spiaggia più classica. La maggior parte delle persone arriva con una barca-taxi dal porto di Hydra: è una tranquilla corsa di 20 minuti con diverse partenze durante il giorno, che di solito iniziano a metà mattina e tornano nel tardo pomeriggio.

Oppure potete arrivarci a piedi, ma si tratta di una lunga escursione di quattro ore attraverso l’isola. Per la maggior parte delle persone, la barca è la soluzione migliore e una parte del divertimento!