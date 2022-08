Le sagre e le feste del weekend del 6 e 7 agosto

Ci siamo, sta per arrivare il primo weekend di agosto e, come di consueto, siamo pronti a indicarvi gli eventi e le sagre imperdibili in tutto lo Stivale (isole comprese). Del resto, l'estate è il momento perfetto per lasciarsi andare a un fine settimana di festa, magari all'insegna del buon cibo e delle ottime bevute.