Sagre ed eventi del weekend del 7 e del 8 settembre

Si preannuncia un weekend ricco di eventi e manifestazioni, da nord a sud della penisola. Per chi è in cerca di qualche consiglio, abbiamo selezionato le migliori sagre e gli appuntamenti da non perdere per salutare la fine delle vacanze con una gita fuori porta all’insegna delle tradizioni e dell’enogastronomia.