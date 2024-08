Le migliori sagre e gli eventi del weekend del 10 e 11 agosto

Il weekend più sognatore dell'anno è arrivato con la Notte di San Lorenzo che cade di sabato, questo 10 agosto: ecco una serie di sagre ed eventi imperdibili in giro per l'Italia in un fine settimana dove l'agenda dei borghi e delle città italiane sarà veramente densa di appuntamenti interessanti.