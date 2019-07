I nuovi Borghi più belli d’Italia dell’estate 2019

Sonoche sono entrati a far parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia nell’estate del 2019. Piccoli centri abitati della nostra Penisola selezionati dal club, nato nel 2001, in base ad alcuni criteri: i borghi non devono superare i 2mila abitanti, devono possedere une averepredominanti rispetto alle costruzioni più recenti. Entrare a fare parte di questa selezionata cerchia disignifica valorizzare il grande patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e le tradizioni dei piccoli Comuni che fanno grande il nostro Paese. Ecco quali sono i nuovi Borghi più belli d’Italia, da Nord a Sud