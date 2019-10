I migliori Mercatini di Natale dell’Austria

Le luci si accendono e illuminano l'atmosfera, l'aria è sempre più fredda e da qualche parte ha anche iniziato a nevicare. Il Natale si avvicina e tutto sembra diventare magico. Una delle esperienze più divertenti ed emozionanti, per grandi e piccini, è sicuramente quella dei mercatini natalizi: tantissime bancarelle addobbate a festa, dove trovare piccoli ricordi e un'infinità di oggetti artigianali per ricreare, anche in casa, l'atmosfera del Natale. Ma anche giochi e colori, luci e buonissimi odori che ci riportano indietro nel tempo, alla nostra infanzia. Quali sono gli appuntamenti da non perdere per chi, nelle prossime settimane, si troverà in Austria?