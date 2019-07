Siamo in Siberia , in quelle che sono state ufficialmente ribattezzate le Maldive Siberiane dagli influencer e non solo. I motivi sono presto detti: acque turchesi, fondali bianchi e. Sono tantissimi infatti, gli Instagrammer che tutti i giorni si recano sul posto per fare magnifici scatti in mezzo a quelle incantevoli sfumature di azzurro.