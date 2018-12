Casa per fate sull’Isola di Man

L’Isola di Man è nota anche come l’Isola delle fate e, nel giro di una sola notte, ora è ricca di microscopiche case utili per accoglierle, qualora desiderassero apparire dal nulla e rilassarsi al caldo. Un’iniziativa che ha di colpo generato una nuova tendenza turistica, con gli appassionati del mondo fantasy pronti a fare il giro dell’isola per vederle tutte. Hanno in media dimensioni di 30 centimetri e ricche di accessori. Un lavoro molto curato e tutto realizzato a mano, rivendicate da un collettivo di street artist, noto come Anonymouse Mmx.