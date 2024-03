Le fioriture più belle d’Italia: dove ammirarle

Con l'arrivo della primavera iniziano le fioriture in tutto il nostro Paese, ma quali sono le più belle? Noi di SiViaggia ne abbiamo selezionate 10, e la prima che vi consigliamo è la fioritura dei Meleti in Valtellina (in foto). Dal colore bianco delicato che si mescola con il verde delle foglie, è uno spettacolo da ammirare in questa stagione dell'anno, quando le temperature diventano miti e il cielo è azzurro.