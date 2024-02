Quali sono i 10 carnevali più storici d’Italia

Esistono Carnevali che fanno divertire ancora oggi, tra festeggiamenti, maschere e sfilate, e che affondano le loro radici in un passato lontano. Tra questi, spicca il Carnevale di Santhià, in Piemonte, ricordato già in alcuni documenti dei primi anni del Trecento, e dai numeri incredibili: 2000 figuranti, oltre 50 carri allegorici, 50 fuochisti, migliaia di maschere, ma soprattutto 150 caldaie di rame issate sui trespoli per la Colossale Fagiuolata con 20.000 razioni distribuite. (Nella foto, Carnevale di Santhià, Vercelli).