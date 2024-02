Carnevale in Europa: 10 mete interessanti

Il periodo di Carnevale, con il suo carico di divertimento, maschere, colori, coriandoli e stelle filanti, può essere un allegro pretesto per una vacanza alla scoperta di nuove mete o per tornare in una città amata e viverla durante un momento unico. In Europa, uno dei Carnevali più conosciuti e apprezzati è quello di Nizza, in Costa Azzurra, uno dei più antichi della Francia, i cui fiori all’occhiello sono la suggestiva sfilata “Sua Maestà il Carnevale” e la coinvolgente “battaglia dei fiori”. (Nella foto, Carnevale di Nizza, Francia).