Carnevale, le più belle feste nei piccoli borghi d’Italia

Colori, musica, divertimento, maschere, coriandoli e stelle filanti: è arrivato il vivace periodo del Carnevale e i preparativi per la festa fervono in ogni dove. In questa selezione, diamo uno sguardo agli appuntamenti nei piccoli borghi d'Italia, a partire da Madonna di Campiglio che dall’11 al 16 febbraio 2024 si trasforma in un set, un palcoscenico in cui tutti possono essere attori e immergersi nella storia. (Nella foto, Capodanno Asburgico a Madonna di Campiglio)