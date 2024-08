Quali sono i fiumi più inquinati del mondo

Dopo il caso di inquinamento del fiume Senna, durante le Olimpiadi di Parigi 2024, torniamo a far luce su quali sono le acque fluviali più inquinate al mondo, dalla Cina all'Italia

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Il fiume Senna a Parigi

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 fanno discutere da giorni già per diversi motivi e situazioni venutesi a creare e una di queste è l’inaspettato inquinamento del fiume Senna: infatti, le acque parigine hanno già causato un malessere alla triatleta belga Claire Michel, ricoverata in ospedale da quattro giorni per una brutta infezione allo stomaco causata dal batterio Escherichia coli.

L’atleta belga ha contratto l’infezione dopo essersi tuffata nella acque della Senna durante le prove della gara: nonostante la Francia abbia speso più di 1 miliardo di euro per la bonifica della Senna, in realtà la presenza del batterio e il livello di inquinamento delle acque del fiume è stato rilevato in eccesso, superiore di molto ai limiti consentiti per la sicurezza dei bagnanti.

Tuttavia, la Senna non è l’unico fiume inquinato nel mondo: ecco quali sono le acque fluviali più sporche al mondo.

I fiumi più inquinati del mondo

L’inquinamento dei fiumi è diventato un problema ambientale globale di proporzioni allarmanti e riguarda un po’ tutto il mondo, in tutti i continenti. Sapere se un fiume è balneabile o meno è molto importante, perché se le sue acque sono inquinate entrare a contatto con esse diventa estremamente pericoloso per la salute pubblica.

Fonte: iStock

Diversi fiumi in tutto il mondo sono stati gravemente compromessi a causa delle attività umane irresponsabili, resi più sporchi dall’industria incontrollata e dalla mancanza di misure efficaci di protezione ambientale. Ecco alcuni dei fiumi più inquinati del mondo che oggi rappresentano una minaccia per la salute degli individui e per l’intero ecosistema.

Il Rio delle Perle in Cina

Il Rio delle Perle, nel cuore della Cina, è indubbiamente uno dei fiumi più inquinati al mondo. Le industrie presenti lungo le sponde del fiume riversano giornalmente rifiuti tossici e inquinanti direttamente nelle acque fluviali, compromettendo la qualità dell’acqua e danneggiando la vita acquatica.

Il fiume Citarum in Indonesia

Il fiume Citarum in Indonesia è considerato uno dei fiumi più inquinati al mondo a causa dello scarico diretto di rifiuti industriali, domestici e agricoli che purtroppo avviene nelle sue acque. A causa della presenza di queste sostanze tossiche, di plastiche e rifiuti solidi, l’acqua del fiume Citarum si rivela non solo inadatta al consumo umano, ma ha anche causato gravi danni all’ecosistema circostante e ovviamente reso il fiume del tutto non balneabile.

Il fiume Yamuna in India

Il fiume Yamuna, uno dei maggiori affluenti del celebre fiume Gange in India, è noto per essere uno dei fiumi più inquinati al mondo. Infatti, le sue acque sono state gravemente contaminate – giorno dopo giorno – da scarichi industriali, rifiuti solidi e acque reflue non trattate, che hanno reso l’acqua tossica e inadatta all’uso umano, oltretutto danneggiando gravemente la flora e la fauna del fiume.

Il Rio Matanza-Riachuelo in Argentina

Il Rio Matanza-Riachuelo si trova in Argentina e purtroppo anche questo ha la fama di essere uno dei fiumi più inquinati dell’America Latina, a causa degli scarichi industriali e delle discariche di rifiuti tossici presenti lungo le sue rive. L’inquinamento del fiume apporta gravi conseguenze sulla salute delle comunità locali che dipendono, purtroppo, dalle acque del fiume per scopi domestici e agricoli.

Il Fiume Niger in Nigeria

Il fiume Niger in Nigeria è stato negli anni gravemente compromesso dall’inquinamento petrolifero causato dalle intense attività estrattive nell’area. Le fuoriuscite di petrolio, insieme agli scarichi industriali e alle attività agricole non sostenibili collocate lungo il fiume, hanno reso l’acqua del Niger inadatta alla vita acquatica e all’uso umano.

Il fiume Lambro in Italia

Il fiume Lambro, di origine prealpina, è tra i fiumi più inquinati del Belpaese: il suo bacino, insieme a quelli del fiume Olona e del Seveso, già nell’ottobre 1987 è stato dichiarato “area ad alto rischio ambientale”. Questo ha conseguenze anche sul Po, perché le acque del Lambro si riversano in esso.