La festa più fiabesca che ci sia è quella a casa di Hans Christian Andersen

Fonte: @Skovdal Nordic/H.C. Andersen Festivals A Odense il festival dedicato ad Andersen

C’è una città in Danimarca che sembra uscita da un libro di fiabe. Il suo centro storico, con le case a graticcio, i vicoli acciottolati e le porte di legno colorate hanno ispirato il più grande narratore di fiabe al mondo: Hans Christian Andersen.

Lo scrittore è nato proprio qui a Odense, sull’isola di Fionia, a un’ora e mezza di treno da Copenhagen.

Il Festival H.C. Andersen

Ogni anno, nel mese di agosto, si celebra il cittadino più famoso di Odense con un festival. Giunto quest’anno alla sua decima edizione, il Festival H.C. Andersen, uno dei più grandi della Danimarca, per una settimana (quest’anno dal 21 al 27 agosto) vede nelle strade e nelle piazze concerti, sfilate e performance artistiche con artisti locali e anche internazionali (a questa edizione partecipano anche tre artisti italiani).

Fonte: @Skovdal Nordic/H.C. Andersen Festivals

Il festival comprende più di 500 attività culturali in cui “tutto può succedere”, il 90 per cento delle quali è gratuito.

Odense non è soltanto una città per bambini e il suo festival creativo non è adatto soltanto ai più piccoli. Tutti noi siamo cresciuti con le fiabe di Andersen, dalla Sirenetta, ripresa di recente anche al cinema (a breve uscirà anche un nuovo film d’animazione Disney) al Brutto anatroccolo, dal Soldatino di stagno alla Principessa sul pisello.

Visitare Odense, la capitale mondiale delle fiabe

Il festival è l’occasione per visitare Odense, anche solo per un weekend, seguendo le orme di Andersen. Molti sono i luoghi e gli itinerari legati ad Andersen che si possono fare a Odense.

Fonte: @Skovdal Nordic/H.C. Andersen Festivals

Alcuni sono al chiuso, come la sua casa natale, quella dove trascorse l’infanzia e il nuovissimo museo H.C. Andersen Hus, mentre altri sono itinerari all’aperto, tra gli antichi quartieri, seguendo le orme – nel vero senso della parola, visto che basta seguire le impronte rosse delle sue scarpe misura 47 in giro per la città – dello scrittore danese o cercando le sculture dedicate alle sue fiabe più famose.

Odense è la città delle fiabe ed è la meta perfetta per una vacanza con i bambini. Ma non solo.