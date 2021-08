Scoprire (e riscoprire) Ferrara con una caccia al tesoro

editato in: da

Arte, cultura, natura e buona cucina: c’è sempre un buon motivo per scoprire, e riscoprire, Ferrara. Perché è proprio quando credi di conoscerla che, la città estense, ti stupisce con le sue meraviglie dalle mille sfaccettature. E oggi c’è un nuovo e inedito modo per visitare questo territorio nostrano: una caccia al tesoro virtuale.

Nota per i suoi suggestivi edifici rinascimentali eretti dagli Este, signori della città, Ferrara è un vero gioiello architettonico da scoprire. Il Castello Estense, con le sue stanze lussuose, il Palazzo dei Diamanti e la cattedrale della città sono solo alcuni dei motivi per organizzare un viaggio in questo angolo di Emilia Romagna.

A queste meraviglie, però, si aggiungono anche le bellezze naturali e le prelibatezze gastronomiche che sono al centro degli interessi dei viaggiatori provenienti da tutto il mondo. E oggi, grazie a una caccia a tesoro, possiamo riscoprirle tutte.

Occorrono solo uno smartphone e una connessione a internet per prendere parte al progetto Discovering Ferrara, realizzato dal Comune di Ferrara in collaborazione TryeCo2.0 e Sipro, e con il coinvolgimento delle associazioni di categoria Ascom, Confesercenti, Cna e Confartigianato. Grazie a questa sinergia la città estense non avrà più alcun segreto.

Immersi in una vera e propria caccia al tesoro, seppur virtuale, tutti sono invitati a scovare le meraviglie della città attraverso indizi ed enigmi da risolvere. Saranno questi a permettere di esplorare la città attraverso dei percorsi inediti e tematizzati volti a portare il giocatore/viaggiatore direttamente al tesoro.

Per dare il via a Discovering Ferrara sarà necessario scaricare l’app Actionbound e iniziare il gioco. Al progetto hanno aderito anche attività commerciali e negozi che non solo rappresentano delle tappe imprescindibili del gioco, ma metteranno a disposizione dei partecipanti anche alcuni premi.

Al momento è possibile intraprendere due percorsi, uno a tema gastronomico e l’altro artistico. Il primo, che prende il nome di Ferrara. Delizie del Palato, porterà i giocatori alla scoperta della ricca tradizione gastronomica della città caratterizzata da preparazioni antiche e rinascimentali e accostamenti nuovi e contemporanei.

Il secondo percorso, dal nome Ferrara. Arte e Cinema, invece, permetterà ai giocatori di scoprire una delle culle del cinema italiano attraverso il profondo e indissolubile rapporto tra Ferrara e la settimana arte. Che la caccia al tesoro abbia inizio!