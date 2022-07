Il fascino del Sud della Francia conquista i vip

Fonte: 123rf/IPA Il Sud della Francia tra le mete preferite dai vip

Star di Hollywood, influencer e persino teste coronate. Il Sud della Francia da secoli attira il bel mondo e quest’estate non è da meno. Sono stati avvistati sulla Promenade des Anglais a Nizza, sulle splendide spiagge di Pampelonne, tra i vicoli dei piccoli borghi arroccati sulle alture della Costa Azzurra e nelle boutique del lusso.

Sì, perché, prima di partire per le lunghe vacanze estive, una tappa sulla Côte non può mancare e ci si dà tutti appuntamento qui. Complice anche il Gran Premio di Formula Uno di Francia, che è tornato a svolgersi da qualche anno nel rinnovato circuito Paul Ricard di Le Castellet, nell’entroterra del Var, che da giorni si prepara ad accogliere sportivi ma, come al solito, anche tante celebrity.

Le vip nostrane a St Tropez

La prima a sbarcare da queste parti qualche giorno fa è stata Chiara Ferragni, ospite a St Tropez di un mega evento organizzato dal brand di moda Miu Miu. Con lei anche altre influencer che hanno animato la spiaggia di Ramatuelle.

Poi è arrivata anche Melissa Satta. A bordo di un elicottero, è atterrata a St Trop e si è rilassata all’ombra dei freschi canneti che portano direttamente in spiaggia e nei lussuosi locali pieds dans l’eau.

Gli ospiti fissi della Riviera francese

Ma il Sud della Francia è anche la meta delle vacanze di personaggi famosi e di reali, tra chi possiede una villa sulla costa e chi fa tappa regolarmente.

Tra gli ospiti fissi ci sono Elton John, che possiede una splendida proprietà sulle alture di Nizza, talmente grande da vedersi chiaramente anche solo passeggiando sulla Prom e per questo dai locali è stato soprannominato “King of the Hill”, “Re della collina”. La villa d’epoca color canarino si trova su Mont Boron, la zona più lussuosa della città.

Chi frequenta la Costa Azzurra durante tutto l’anno si è sicuramente imbattuto in Bono Vox, frontman degli U2, che ha una sontuosa villa sul lungomare di Eze. Lo s’incontra un po’ ovunque, in una pizzeria al porto di Beaulieu-sur-Mer o in un locale di Antibes o sulla spiaggia di St Tropez o ancora in bicicletta lungo la Corniche.

Gli habitué della Costa Azzurra

Ma c’è chi ama frequentare il Sud della Francia quando arriva la bella stagione e la lista delle celeb sarebbe infinita. Basti sapere che tra gli habitué ci sono il principe Harry e la moglie Meghan (Markle), avvistati ogni estate in quel di Nizza. Poi c’è la regina del pop, Madonna, che ama scorrazzare in barca lungo la costa e, quando viene in Europa, fa la spola tra la Costa Azzurra e il nostro Salento.