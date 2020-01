Eurowings: l’offerta per volare con il 20% di sconto fino a ottobre

editato in: da

Amburgo, Monaco, Stoccarda… Siete pronti ad organizzare il vostro viaggio in Europa, adesso? Grazie alle offerte Eurowings, infatti, fino al 19 gennaio potete prenotare un volo verso la vostra destinazione preferita con un risparmio fino al -20% sul prezzo di listino scegliendo poi di volare in una qualsiasi data, fino al 24 ottobre.

Potreste approfittarne in vista di San Valentino, magari per organizzare un bel weekend romantico: da Milano, al costo di 64,99 euro, potreste volare ad Amburgo. Con i suoi corsi d’acqua e l’atmosfera da fiaba, è la città perfetta per perdersi e innamorarsi nelle pittoresche stradine attorno al lago Alster o fare una crociera o, ancora, affittare un pedalò per un giro sul lago. Da visitare, poi, anche il Planten un Blomen, un’enorme parco con tantissimi fiori e specchi d’acqua. L’ideale per chi vuole vivere un week end nella bellezza di questi luoghi.

Se siete in cerca di luoghi da favola, magari per il periodo di Pasqua, considerate un viaggio da Roma a Salisburgo. Pagando un biglietto da 50 euro in su, volerete verso questa meta incorniciata da splendide montagne, che ha dato i natali a Mozart e si adagia sulle rive del fiume Salzach. Vi sarà facile perdervi tra suoi edifici storici, tra le stradine ricche di insegne di ferro battuto, tra palazzi e antiche caffetterie. Un gioiello architettonico tutto da scoprire, avvolto dalla magia, da ammirare anche dall’alto, dalla Fortezza di Salisburgo, raggiungibile con la funicolare.

E che ne dite, invece, di scoprire Düsseldorf? Al costo di 54,99 euro potete partire da Napoli verso questa meta culturale di altissimo livello, un mix di architettura storica e moderna, questa è la migliore scelta anche per chi vuole anche tanto divertimento, specialmente di notte. Meta perfetta per le vacanze estive, divisa tra piazze medievali e monumenti di epoca moderna, qui sono nati grandi artisti, anche pionieri della musica elettronica. Ideale per i giovani, gli amanti dello shopping – ottime le vie del lusso, come Koenigsallee – ma anche per chi cerca storia e ama l’arte e la contemporaneità.

A partire da aprile potreste anche volare da Palermo a Stoccarda, al costo di 60 euro. Nota per il Giardino Zoologico e Botanico Wilhelma (uno dei più grandi d’Europa) e il museo della Mercedes, Stoccarda offre moltissimo anche a livello di vita cittadina.

Con le sue terme è meta perfetta per i viaggiatori che cercano relax ma anche per i buongustai e gli amanti della birra che qui troveranno microbirrifici e pub con birre artigianali. Se amate gli eventi,poi, seguite il calendario dello Schlossplatz, punto di ritrovo cittadino che ospita eventi come il Summer Festival e lo Stuttgart Wine Village.

Insomma: con delle proposte così non avete già voglia di partire?