L’Elfo di Natale in Finlandia è un lavoro vero: ecco come candidarsi

Siete tra quelle persone che, già a novembre, avvertono dentro di sé lo spirito natalizio? Che preparano l’albero di Natale il primo giorno di dicembre, e scrivono letterine a trent’anni inoltrati? Oggi, arriva un lavoro che fa esattamente al caso vostro.

Lapland Safaris, in Finlandia, sta cercando niente popo di meno che… elfi di Natale! Pensate sia uno scherzo? No, è tutto vero: l’agenzia specializzata in safari sulla neve, nei luoghi di Babbo Natale, sta cercando elfi per la stagione natalizia 2018, che siano disposti a lavorare al Polo Nord. E a vivere così un’esperienza straordinaria, tra la favola e la magia. A, patto, ovviamente, di sopportare le temperature non certo miti.

Ma quali sono, le responsabilità di un elfo di Natale? A dispetto di quel che sembra, si tratta di un lavoro vero con ruoli e impegni ben definiti: si dovrà accompagnare i visitatori durante i tour, portarli ai pullman che li condurranno alla scoperta della Lapponia. “Un elfo è, al tempo stesso, un animatore, una guida e una creatura mitica“, si legge sull’annuncio. Che precisa anche i requisiti del candidato: una persona piena d’energia, socievole, estroversa, positiva, che abbia buone doti relazionali. La conoscenza della lingua inglese è imprescindibile, e una seconda lingua (soprattutto francese, spagnolo e tedesco) costituisce un requisito preferenziale.

Ma non sono solamente i giorni di Natale, quelli in cui gli elfi lavoreranno. I prescelti parteciperanno all'”Arctic Hospitality Guide training”, e lavoreranno dalla fine di novembre 2018 all’inizio di gennaio 2019: le posizioni aperte sono a Saariselkä, Levi, Rovaniemi, Hetta, Olos e Ylläs. Non solo la casa di Babbo Natale per eccellenza, Rovaniemi, dunque, ma anche altre splendide località in cui lo spirito natalizio è quasi tangibile.

Saariselkä, ad esempio, è un piccolo villaggio sito su di un’altura in prossimità del Parco nazionale Urho Kekkonen, con soli 350 abitanti e tutta l’autenticità della Lapponia nel cuore. Levi è invece il più famoso resort sciistico della regione coi suoi 43 pendii, spesso votato come il miglior resort sciistico della Finlandia. Qualunque sia la destinazione, insomma, è proprio il caso di parlare di lavoro da sogno.

Come candidarsi? Basta compilare il form online.