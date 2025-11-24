Se nel 2026 volete viaggiare da soli, ma non sapete quale meta scegliere, questi sono i Paesi più sicuri, efficienti e bellissimi da scoprire in solitaria

La Costa Rica è una delle destinazioni più amate da chi viaggia in solitaria

State pensando alle migliori destinazioni dove viaggiare da soli? Non siete gli unici: viaggiare in solitaria è diventato uno dei modi più diffusi di esplorare il mondo, soprattutto per chi desidera scoprirlo secondo i propri ritmi. Sentirsi a disagio perché seduti al tavolo da soli è ormai un ricordo lontano e, grazie alle app sempre più diffuse per la condivisione della posizione e gli incontri, potete stare sì da soli, ma non quando volete un po’ di compagnia.

Prendendo le giuste precauzioni, potete viaggiare quasi ovunque in solitaria, ma ci sono alcune destinazioni che, per un motivo o per un altro, sono considerate le migliori. Eccole qui!

Irlanda: sicurezza e paesaggi mozzafiato

L’Irlanda è sicuramente tra le migliori destinazioni da scoprire anche da soli nel 2026 grazie al mix perfetto di sicurezza, paesaggi mozzafiato, storia millenaria e una cultura vibrante. Grazie al basso tasso di criminalità, ai trasporti accessibili e ai suoi abitanti anglofoni eccezionalmente accoglienti, è considerato un Paese facile da esplorare. Muoversi in autobus, treno o con un’auto a noleggio è semplice e le cose da vedere sono talmente tante che è impossibile annoiarsi.

Dai maestosi castelli alle passeggiate lungo sentieri panoramici, fino ai concerti di musica tradizionale in un pub locale, l’Irlanda garantisce un’avventura indimenticabile, accogliendo a braccia aperte tutti i viaggiatori solitari.

Costa Rica: destinazione accogliente immersa nella natura

Durante il vostro viaggio in solitaria in Costa Rica, vi innamorerete di giungle lussureggianti, acque cristalline e spiagge da cartolina. È difficile catturare la vitalità di questo Paese, dove la natura, la fauna selvatica e l’avventura sono onnipresenti! Esplorare il Vulcano Arenal, la spiaggia di Tamarindo o la Foresta Pluviale di Monteverde sono esperienze che vi aiuteranno a connettervi profondamente con i suoi paesaggi.

Seppur la Costa Rica sia ormai una destinazione turistica e accogliente, la vigilanza è fondamentale: evitate di uscire da soli dopo il tramonto e fidatevi sempre del vostro istinto.

Singapore: uno dei Paesi più sicuri in Asia

Anche nel 2026, Singapore si conferma una scelta di punta per chi esplora l’Asia in solitaria: è una metropoli compatta, sicura e straordinariamente accessibile. Percorrete a piedi Little India e Chinatown, assaporando i profumi esotici, prima di rifugiarvi in un speakeasy o ammirare le meraviglie futuristiche di Gardens by the Bay.

La scena culinaria è un paradiso per chi mangia in solitaria: sedervi tra i chiassosi hawker stalls per gustare il cibo di strada è un’esperienza conviviale e informale. Inoltre, muoversi è semplicissimo grazie alla presenza di trasporti pubblici economici ed efficienti. Infine, qui si parla l’inglese, quindi non avrete nessun problema a comunicare!

Islanda: il Paese più pacifico al mondo

Se siete viaggiatori che amano le attività all’aria aperta, l’Islanda è la destinazione perfetta per voi. Oltre a essere una vera e propria oasi per gli amanti della natura, ha consolidato il suo status come Paese più pacifico al mondo ai Global Peace Index 2025. Questo la rende una destinazione d’elezione per chi viaggia in solitaria, specialmente per le donne.

Oltre alla sicurezza impareggiabile, l’isola offre un paesaggio geotermico unico: dalle escursioni su vulcani e ghiacciai all’esplorazione delle grotte, fino all’obbligatoria immersione nella Blue Lagoon.

Paesi Bassi: perfetti per la prima esperienza in solitaria

Infine, se è la prima volta che farete un viaggio in solitaria, vi consigliamo i Paesi Bassi. Iniziate da Amsterdam e pedalate attraverso il popolare Vondelpark, trascorrete qualche ora dentro il Museo Van Gogh e lasciatevi incantare dalla rete di canali e ponti.

Appena fuori città troverete il Keukenhof, il parco floreale più grande d’Europa con i suoi oltre sette milioni di bulbi in fiore, che sarà aperto dal 19 marzo al 10 maggio 2026. In generale, i Paesi Bassi sono un’ottima destinazione grazie alle dimensioni compatte, all’efficiente trasporto pubblico e all’alta sicurezza.