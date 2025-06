Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock Spalato, Porto marittimo Croazia

easyJet lancia una promozione imperdibile di appena 48 ore, valida da oggi fino alla mattina del 26 giugno 2025, con sconti fino al 15% su 20.000 posti disponibili per volare tra il 4 luglio e il 30 settembre. È l’occasione perfetta per prenotare last minute le vacanze estive verso alcune delle destinazioni balneari e culturali più ambite del Mediterraneo e del Nord Africa.

La promozione riguarda un’ampia selezione di rotte da e per l’Italia, accessibili comodamente tramite il sito ufficiale easyJet o l’app mobile. Inoltre, questa settimana easyJet inaugura ben 7 nuove rotte in partenza dagli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, ampliando l’offerta per un’estate all’insegna del mare, della natura e della cultura.

Volo da Milano Linate a Spalato: la perla adriatica

Partendo da Milano Linate, easyJet propone voli per Spalato a partire da soli 29 euro a luglio, un’occasione imperdibile per scoprire una delle perle dell’Adriatico. Spalato è la seconda città più grande della Croazia, famosa per il suo centro storico ricco di fascino, dominato dal maestoso Palazzo di Diocleziano, patrimonio UNESCO.

La città unisce cultura millenaria, spiagge con acqua cristallina e un’atmosfera vivace con numerosi caffè, ristoranti e locali all’aperto. Spalato è anche la porta d’accesso ideale per esplorare la splendida regione della Dalmazia, con le sue isole incontaminate, parchi naturali e villaggi tradizionali.

Dall’aeroporto di Milano Linate, easyJet ha lanciato, oltre a Spalato, altre 3 nuove rotte: Ibiza e Maiorca e dal 28 giugno anche Figari, in Corsica.

Volo da Milano Malpensa a Biarritz: sulla costa atlantica francese

Da Milano Malpensa, easyJet offre voli a partire da 45 euro per Biarritz, una destinazione affascinante sulla costa atlantica della Francia, ideale per un’estate tra mare e cultura. Biarritz è celebre per le sue spiagge perfette per il surf, le eleganti ville in stile Belle Époque e un’atmosfera raffinata che ha attirato per decenni artisti, scrittori e aristocratici.

Oltre alle onde ideali per gli sport acquatici, Biarritz offre un centro storico ricco di charme, musei e ristoranti dove gustare la cucina basca, nota per la sua qualità e sapori autentici. Questa località è perfetta per chi cerca una vacanza estiva dinamica ma allo stesso tempo elegante e rilassante, a pochi passi dall’Italia grazie alla comoda rotta easyJet.

iStock

Da Milano Malpensa easyJet ha inaugurato, oltre a Biarritz, 2 nuove rotte: dal 25 giugno si potrà volare a Salonicco e dal 28 giugno prenderà il via anche la rotta verso Evenes, porta d’accesso all’arcipelago norvegese delle Lofoten.

Volo da Napoli a Santorini: una delle mete estive più popolari

EasyJet collega Napoli a Santorini con voli a partire da 54 euro a luglio, dando la possibilità di raggiungere una delle isole più iconiche e spettacolari della Grecia. Santorini è famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi da cartolina: case bianche con cupole blu incastonate su scogliere a picco sul mare, tramonti mozzafiato e acque limpide color zaffiro.

iStock

L’isola di Santorini offre anche siti archeologici di grande rilievo, come l’antica Thera, e una cucina locale basata su prodotti freschi e genuini. Santorini è la destinazione ideale per una vacanza romantica, per gli amanti della fotografia o per chi cerca relax immerso in un contesto naturale unico al mondo. Con easyJet, volare da Napoli a Santorini diventa semplice e conveniente per un’estate da sogno.