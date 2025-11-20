Tra mete europee, paradisi tropicali e città culturali, easyJet amplia l’offerta per l'estate e apre già le prenotazioni per le prossime vacanze

iStock easyJet svela le nuove rotte per l'estate 2026

Il freddo ci fa venire voglia di partire e iniziare a pianificare le vacanze estive. Con tutto già prenotato per Natale e Capodanno non è troppo presto per iniziare a guardare alle mete più calde da giugno in poi… soprattutto ora che easyJet ha svelato le nuove tratte. Rotte tutte da scoprire con easyJet che conferma alcuni lanci invernali e ne propone ulteriori per un’estate in viaggio.

La compagnia aggiunge tasselli importanti al proprio network e vi porta a spasso per l’Europa (e non solo) con collegamenti pensati per farvi partire leggeri, curiosi e con la voglia irrefrenabile di esplorare. Quest’anno la parola d’ordine è scoperta: nuovi orizzonti, nuove atmosfere, nuove storie da portare con voi al rientro. E se pensate che le novità riguardino solo la bella stagione… preparatevi a ricredervi! Alcune tratte inaugurate quest’inverno hanno talmente conquistato i viaggiatori da essere confermate anche per l’estate.

Nuove rotte estate 2026

L’estate prende il volo con due nuovi collegamenti freschi, originali e perfetti per chi vuole aggiungere un tocco internazionale ai propri piani.

Bari – Bristol

Dal 18 aprile 2026 prendono il via i nuovi voli tra Bari e Bristol, due volte a settimana, il martedì e il sabato. Una combinazione esplosiva: da un lato il calore del Sud Italia, dall’altro una delle città più vivaci del Regno Unito.

Bristol è colore, musica e street art, famosa nel mondo per essere la città natale di Banksy. Le sue strade raccontano storie tra murales, boutique indipendenti, quartieri creativi e locali che pulsano di vita. E poi c’è il porto sul fiume Avon, perfetto per una passeggiata al tramonto, musei sorprendenti e un’atmosfera giovane e rilassata che vi conquisterà fin dal primo momento.

Questo nuovo collegamento si aggiunge alle tante destinazioni già disponibili da Bari, rendendo lo scalo pugliese un punto di partenza sempre più ricco per chi ama volare verso l’Europa più autentica e affascinante.

Pisa – Glasgow

Dal 1° agosto 2026 tocca a Pisa inaugurare un nuovo viaggio: quello verso Glasgow, servito due volte a settimana, sempre il martedì e il sabato. Una città magnetica, capace di sorprendere chiunque ami un mix perfetto tra cultura, natura e architettura.

Glasgow è un tuffo nella Scozia più vera: eleganti edifici vittoriani, grandi parchi dove respirare a pieni polmoni, musei gratuiti di livello internazionale e una scena musicale vibrante, che richiama artisti e appassionati da tutta Europa. È la destinazione ideale per chi vuole immergersi nell’energia scozzese senza rinunciare a comfort, stile e un pizzico di avventura.

Rotte invernali confermate per l’estate

Tra le nuove mete invernali easyJet confermate per l’estate c’è quella da Milano Linate a Porto. Da Malpensa potrete continuare a volare anche nei mesi più caldi verso Sal, il paradiso di Capo Verde, Siviglia in Spagna, l’elegante Strasburgo e Luxor, in Egitto, per chi vuole scoprire la meraviglia della storia antica. Le nuove rotte e le conferme per l’estate 2026 vi danno la possibilità di organizzare fin da ora la vacanza dei vostri sogni.

Insomma, già da ora possiamo pianificare, sognare e prenotare le vacanze estive approfittando delle tante date e mete (anche nuove) raggiungibili.