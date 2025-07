Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Ilha do Sal, Capo Verde

C’è chi prenota le vacanze last minute, chi sogna a lungo e chi si lascia ispirare da una notizia al momento giusto. Se si rientra in quest’ultima categoria e se si è pronti per un viaggio che unisce relax totale, cultura autentica e paesaggi che sembrano usciti da un sogno tropicale, Capo Verde è la risposta. E, spoiler: questo è il momento perfetto per prenotare.

Il 2025 è infatti un anno speciale per l’arcipelago al largo delle coste africane: un mix di novità logistiche, ricorrenze storiche e atmosfere irresistibili che trasformano Capo Verde in una destinazione ancora più accessibile, desiderabile e perfettamente a portata di click. Ecco tutte le buone (ottime!) ragioni per iniziare a cercare quel volo e dire sì alla prossima partenza.

Capo Verde sarà più vicina grazie al nuovo volo low cost

Una delle principali novità che rende Capo Verde ancora più raggiungibile dall’Italia è il nuovo collegamento diretto easyJet tra Milano Malpensa e l’isola di Sal, operativo a partire dal 29 ottobre 2025.

Un collegamento comodo, diretto, low cost e bisettimanale (mercoledì e sabato). Basta una manciata di ore per ritrovarsi in riva all’Oceano Atlantico, con la sabbia sotto i piedi e la musica creola nelle orecchie.

Per chi parte dal Nord Italia, ma anche da altre zone con facile accesso a Milano, questa nuova rotta è una notizia d’oro: non solo amplia l’offerta verso mete esotiche, ma segna un importante passo avanti nella democratizzazione delle destinazioni “da sogno”.

Il 2025 segna il 50° anniversario dell’indipendenza di Capo Verde

Non è solo il sole a scaldare Capo Verde nel 2025. C’è anche l’emozione di un grande traguardo storico: i 50 anni di Indipendenza.

Il 5 luglio 2025 l’arcipelago celebra mezzo secolo di libertà, identità e orgoglio africano, un anniversario sentito e vissuto con profonda partecipazione da tutto il popolo capoverdiano.È un momento d’oro per respirare l’autenticità dell’arcipelago, non come turisti distratti, ma come viaggiatori consapevoli che attraversano una terra viva, che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Clima ideale tutto l’anno: quando in Europa fa freddo, a Sal ci si abbronza

Mentre in Italia si comincia a fare il cambio stagione, Capo Verde regala il lusso dell’eterna primavera: da ottobre in poi, le temperature oscillano tra i 23°C e i 30°C, con giornate soleggiate, brezze oceaniche e un’umidità sempre contenuta. Tradotto: niente valigie ingombranti, niente giacche o cappotti. Solo costumi, parei, sandali e tanta voglia di lasciarsi alle spalle il grigiore urbano.

È la destinazione perfetta per chi cerca un angolo di estate fuori stagione, dove il tempo rallenta e si torna a respirare. Ideale per staccare a novembre, dicembre, gennaio… O anche per un Natale al caldo, a piedi nudi sulla sabbia e la buona notizia è che le temperature non sono solo piacevoli, ma stabili tutto l’anno, facendo dell’arcipelago uno dei pochi paradisi tropicali veramente “quattro stagioni”.