Viaggiate senza pensieri in queste mete da sogno con la promozione Big Orange Sale di easyJet

Sconti fino al 20% e viaggi senza pensieri con la promozione easyJet che aiuta a pianificare le prossime vacanze senza la preoccupazione dei rincari

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Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Viaggiate senza pensieri in queste mete da sogno con la promozione Big Orange Sale di easyJet
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Anche Nizza tra le mete da raggiungere con l'offerta easyJet

Le vacanze estive si avvicinano, come anche la preoccupazione sempre più diffusa di non riuscire a partire a causa di possibili cancellazioni o dei rincari dei biglietti. In questo secondo caso, se deciderete di volare con easyJet, potrete stare più tranquilli: la compagnia ha appena annunciato che le tariffe non subiranno aumenti dopo l’acquisto, proteggendo così i passeggeri dai rincari dei costi del carburante.

Con la promessa “Prenota senza pensieri”, easyJet lancia anche l’offerta Big Orange Sale. Prenotando entro il 12 maggio 2026, potrete acquistare biglietti scontati fino al 20% per viaggiare tra il 18 maggio 2026 e il 14 marzo 2027.

Dove partire? Ci sono delle novità nelle tratte della compagnia e tante altre mete da raggiungere senza costi aggiuntivi imprevisti.

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