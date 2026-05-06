Dove partire? Ci sono delle novità nelle tratte della compagnia e tante altre mete da raggiungere senza costi aggiuntivi imprevisti.

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Da Napoli a Cairo West (Sphinx)

La novità più interessante proposta da easyJet riguarda il collegamento tra l'aeroporto di Napoli a Cairo West (Sphinx). In cima ai desideri di quasi tutti gli appassionati di storia, soprattutto con l'apertura del Grand Egyptian Museum nel 2025, questa meta potrà essere raggiunta a partire dal 2 dicembre 2026 con due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato.

Indubbiamente l'attrazione più famosa sono le tre piramidi dei re Cheope, Chefren e Micerino sull'altopiano di Giza, affiancate dalla Grande Sfinge. Tuttavia, una visita alla città non può dirsi completa senza essersi persi tra i vicoli tortuosi del bazar di Khan El-Khalili, dove potreste lasciarvi tentare dall'acquisto di bastoncini di incenso, tazzine per il tè alla menta o mini narghilè.

Non rinunciate a un giro in feluca sul Nilo, accarezzati dalla brezza, e salite sulla Torre del Cairo a Zamalek che, con i suoi 180 metri d'altezza, offre una vista a 360 gradi sulla metropoli: nelle giornate limpide, si possono persino scorgere le Piramidi di Giza in lontananza.

Da Milano Malpensa a Reykjavik

Se siete fan della coolcation, da Milano Malpensa potreste raggiungere Reykjavik. Potrete sfruttare le infinite giornate estive esplorando i musei, acquistando prodotti d'artigianato, godendovi la vivace vita notturna con ottima musica dal vivo e cenando in ristoranti guidati da chef creativi, senza dimenticare una sosta ai modesti, ma amatissimi chioschi di hot dog.

Ci sono poi le calde sorgenti termali della città e le piscine riscaldate geotermicamente: l'ideale per immergersi e scacciare il freddo dopo una lunga passeggiata tra le case dai colori vivaci che si susseguono lungo le rive della penisola di Reykjavík.

Nell'itinerario, inserite anche i dintorni per ammirare i geyser e le impetuose cascate del cosiddetto Cerchio d'Oro, per partecipare a un'escursione per avvistare le balene o per dedicarvi a una delle altre straordinarie attività outdoor che l'Islanda ha da offrire.

Da Olbia a Nizza

Infine, da Olbia potrete raggiungere una delle città più grandi della Francia: Nizza. Patrimonio UNESCO, vanta un incredibile patrimonio architettonico, paesaggistico e urbano, ideale se dalla vostra vacanza vi aspettate un'atmosfera da jet set internazionale e le classiche atmosfere della Riviera.

Nei mesi estivi, è molto probabile che siate alla ricerca di qualche bella spiaggia dove stendere l'asciugamano e godervi un po' di sole. Le troverete facilmente lungo il litorale di ciottoli che costeggia la panoramica Promenade des Anglais. Nizza è anche un centro eccezionale per le gallerie d'arte, molte delle quali sono ospitate in sontuosi castelli storici o imponenti palazzi nobiliari.