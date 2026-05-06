La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.
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Le vacanze estive si avvicinano, come anche la preoccupazione sempre più diffusa di non riuscire a partire a causa di possibili cancellazioni o dei rincari dei biglietti. In questo secondo caso, se deciderete di volare con easyJet, potrete stare più tranquilli: la compagnia ha appena annunciato che le tariffe non subiranno aumenti dopo l’acquisto, proteggendo così i passeggeri dai rincari dei costi del carburante.
Con la promessa “Prenota senza pensieri”, easyJet lancia anche l’offerta Big Orange Sale. Prenotando entro il 12 maggio 2026, potrete acquistare biglietti scontati fino al 20% per viaggiare tra il 18 maggio 2026 e il 14 marzo 2027.
Dove partire? Ci sono delle novità nelle tratte della compagnia e tante altre mete da raggiungere senza costi aggiuntivi imprevisti.
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Da Napoli a Cairo West (Sphinx)
La novità più interessante proposta da easyJet riguarda il collegamento tra l'aeroporto di Napoli a Cairo West (Sphinx). In cima ai desideri di quasi tutti gli appassionati di storia, soprattutto con l'apertura del Grand Egyptian Museum nel 2025, questa meta potrà essere raggiunta a partire dal 2 dicembre 2026 con due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato.
Indubbiamente l'attrazione più famosa sono le tre piramidi dei re Cheope, Chefren e Micerino sull'altopiano di Giza, affiancate dalla Grande Sfinge. Tuttavia, una visita alla città non può dirsi completa senza essersi persi tra i vicoli tortuosi del bazar di Khan El-Khalili, dove potreste lasciarvi tentare dall'acquisto di bastoncini di incenso, tazzine per il tè alla menta o mini narghilè.
Non rinunciate a un giro in feluca sul Nilo, accarezzati dalla brezza, e salite sulla Torre del Cairo a Zamalek che, con i suoi 180 metri d'altezza, offre una vista a 360 gradi sulla metropoli: nelle giornate limpide, si possono persino scorgere le Piramidi di Giza in lontananza.
Da Milano Malpensa a Reykjavik
Se siete fan della coolcation, da Milano Malpensa potreste raggiungere Reykjavik. Potrete sfruttare le infinite giornate estive esplorando i musei, acquistando prodotti d'artigianato, godendovi la vivace vita notturna con ottima musica dal vivo e cenando in ristoranti guidati da chef creativi, senza dimenticare una sosta ai modesti, ma amatissimi chioschi di hot dog.
Ci sono poi le calde sorgenti termali della città e le piscine riscaldate geotermicamente: l'ideale per immergersi e scacciare il freddo dopo una lunga passeggiata tra le case dai colori vivaci che si susseguono lungo le rive della penisola di Reykjavík.
Nell'itinerario, inserite anche i dintorni per ammirare i geyser e le impetuose cascate del cosiddetto Cerchio d'Oro, per partecipare a un'escursione per avvistare le balene o per dedicarvi a una delle altre straordinarie attività outdoor che l'Islanda ha da offrire.
Da Olbia a Nizza
Infine, da Olbia potrete raggiungere una delle città più grandi della Francia: Nizza. Patrimonio UNESCO, vanta un incredibile patrimonio architettonico, paesaggistico e urbano, ideale se dalla vostra vacanza vi aspettate un'atmosfera da jet set internazionale e le classiche atmosfere della Riviera.
Nei mesi estivi, è molto probabile che siate alla ricerca di qualche bella spiaggia dove stendere l'asciugamano e godervi un po' di sole. Le troverete facilmente lungo il litorale di ciottoli che costeggia la panoramica Promenade des Anglais. Nizza è anche un centro eccezionale per le gallerie d'arte, molte delle quali sono ospitate in sontuosi castelli storici o imponenti palazzi nobiliari.