easyJet, centinaia di voli scontati per partire a San Valentino

easyJet ha lanciato un’offerta low cost con 30mila biglietti aerei scontati del 25%.

Si prenotano tra il 24 e il 31 gennaio per volare dal 14 febbraio – giorno di San Valentino – al 5 giugno 2019.

Abbiamo cercato le offerte ed ecco quali sono le mete che vi consigliamo.

Ci sono voli in partenza da Milano Malpensa per Malaga a 30 euro a tratta. Nel Sud della Spagna, questa città regala sole e temperature primaverili anche quando in Italia fa freddo. È un’ottima alternativa alle classiche mete spagnole come Barcellona o Madrid. Spiagge, folkore, tapas e tradizione: è una località perfetta per chi vuole coniugare il sole e l’arte con un costo moderato.

L’offerta è anche un’ottima occasione per regalarsi una vacanza più lontana spendendo molto meno. Vale per esempio la pena pensare al Mar Rosso. Da poco è partito il nuovo volo da Malpensa a Hurghada. Una destinazione perfetta per chi cerca spiagge (qui ci sono ben 36 km si sabbia), i suggestivi fondali della barriera corallina e incantevoli isole disabitate.

Che dire poi di un viaggio a Tel Aviv, la città della movida? Il volo parre da Venezia e con 150 euro di biglietto A/R si può andare alla scoperta dei locali, dei quartieri, dei mercati e del lungomare più movimentato del Medioriente. L’età media della sua popolazione è 34 anni, e la voglia di fare festa si respira in ogni angolo di strada.