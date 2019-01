Sulle Dolomiti, arriva il “Basecamp” riservato alle sole donne

editato in: da

Il richiamo dell’avventura è forte in Alta Badia, icona delle Dolomiti. Un gruppo di donne sfiderà i propri limiti nel Girls Dolomites Basecamp.

L’Alta Badia accoglie il Girls Dolomites Basecamp, un evento stagionale tutto al femminile. Iniziativa atta a consentire a tutte le partecipanti di mettersi davvero alla prova, sfidando (in certi limiti) e scoprendo la montagna. Un’avventura interamente priva di uomini, al fine di superare quelli che si ritiene essere i propri limiti.

Un gruppo di donne avrà modo di dormire in tenda o in chalet del tutto immersi nel bianco della neve, guidate da tre ragazze (istruttrici di sci), che hanno avuto questa brillante idea, provando a raggruppare nello stesso posto un certo numero appassionate della montagna.

L’obiettivo è quello di trascorrere un intero fine settimana a contatto con la natura, proponendo un programma alquanto variegato, che sappia conciliare benessere, sport e quel senso di sorellanza che in situazioni del genere dovrebbe nascere spontaneamente, magari generando la fiammella per delle amicizie durature. Un’esperienza da provare per svariate ragioni dunque. In cima alla lista però non può che esserci la spinta ad uscire dalla propria comfort zone, confrontandosi con un concetto di montagna a tutto tondo. Si resterà ammaliate dalla bellezza delle cime delle montagne, fronteggiando al tempo stesso la fatica e il timore dati da alcuni percorsi e dal confronto con qualcosa che non si conosce.

Le fondatrici sono Alia, Ilaria e Irene, la cui visione del progetto abbraccia un discorso più ampio, legandosi all’idea di un empowerment femminile. Si pratica sport e ci si dedica a profondi momenti di confronto, conoscendo le altre e scoprendo un po’ di più su di sé. Quando si parla di benessere dunque lo si fa sotto svariati aspetti, dal corpo alla mente, dalla Spa alla guida a un’alimentazione salutare.

Un percorso da ripetere ancora e ancora, coltivando i rapporti creati anche al di fuori della bolla temporale di un weekend, facendo magari ritorno in Alta Badia. Un luogo incantato, icona delle Dolomiti, dove ogni donna pronta alla sfida è invitata per il fine settimana dall’1 al 3 febbraio a La Valle, in provincia di Bolzano.

Per ulteriori informazioni ci si potrà recare sul sito ufficiale del Girls Dolomites Basecamp, scoprendo il programma completo tra sessioni di sci, pratiche di yoga e molto altro.