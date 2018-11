Al via la Cyber Week di Ryanair: ogni giorno nuove offerte su voli low cost

editato in: da

Con un post su Twitter, Ryanair l’ha annunciato: la Cyber Week è cominciata. Ogni giorno, sul sito della celebre compagnia aerea, faranno la loro comparsa incredibili offerte speciali.

Da lunedì 19 novembre e per 8 giorni, la celebre compagnia aerea low cost dà la possibilità di acquistare voli a prezzi imbattibili: è la più grande promozione di sempre, ha promesso, e il sito è già stato preso d’assalto.

Sul sito e sulla App di Ryanair, per oltre una settimana verranno messi in vendita 250.000 posti a prezzi super scontati: a partire da 9.99 euro a tratta, su oltre 400 rotte, per viaggiare a gennaio e febbraio 2019. Per la prima giornata, l’offerta è uno sconto di 30 euro sui voli di andata e ritorno ma ogni giorno, a mezzanotte, online comparirà una promozione diversa.

«Le temperature sono scese e le nostre tariffe diventeranno ancora più basse con l’inizio della “Cyber Week”, la nostra più grande settimana di vendite di sempre. Abbiamo 8 giorni di maxi-offerte sul sito e sulla app, offrendo le migliori tariffe aeree in Europa. I clienti dovrebbero accedere subito su ryanair.com per approfittare di questo affare oggi stesso, e aspettarsi ulteriori maxi-offerte ogni giorno di questa settimana» ha dichiarato John F. Alborante, sales & marketing manager Italia di Ryanair.

Ma, questa, è innanzitutto la settimana del Black Friday. E Ryanair non fa eccezione. A partire dalla mezzanotte di giovedì 22 novembre, sarà possibile acquistare biglietti per volare su tutta Europa a meno di 10 euro a tratta. La promozione durerà 24 ore, e riguarderà moltissime mete: si potrà volare da Milano a Parigi, Berlino, Amburgo, Belfast, Santiago, Bordeaux o Vienna; da Roma a Malta, Eindhoven o Francoforte. Per poco più (12 euro) si potranno invece raggiungere Aqaba (in Giordania), Colonia o Varsavia.

Ma non ci sono solo Cyber Week, Black Friday e Cyber Monday tra le novità di Ryanair: la compagnia ha annunciato l’apertura di 53 nuove rotte che, a partire dall’estate 2019, collegheranno 29 aeroporti italiani a moltissime destinazioni d’Europa (e non solo). Ad esempio, da Napoli si potrà volare su Malaga, Bordeaux, Exeter, Marsiglia, Marrakech, Nantes, Cork, Chania e Rodi. Ma importanti novità riguarderanno anche gli hub di Venezia, Bergamo, Palermo, Bari, Catania, Brindisi, Torino.