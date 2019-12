Crociere MSC in offerta da prenotare subito

editato in: da

MSC ha lanciato un’offerta per prenotare alcune crociere nel Mediterraneo, nel Nord Europa e persino ai Caraibi a prezzi bassissimi. Le tariffe partono da 219 euro a persona ma la promozione dura poco: si può prenotare solo dal 19 al 23 dicembre.

E sono proprio le crociere nel Mar dei Caraibi ad avere i prezzi più bassi. Un viaggio tra le isole in uno dei mari più belli che esistano costa poco più di 200 euro. La nave con cui si parte è la MSC Armonia che salpa dal porto di Miami e naviga tra Messico e Bahamas per una crociera di sei giorni toccando Cozumel, la Costa Maya e con tappa nella nuova isola privata di MSC, Ocean Cay. Questa piccola nave, lunga 275 metri, è perfetta per circumnavigare gli isolotti dei Caraibi. Può ospitare 2.680 passeggeri su nove dei 13 ponti dove ci sono anche quattro ristoranti, otto bar, due dei quali esterni, la spa, il teatro, il casinò, la discoteca e un mini club, oltre a diverse attività sportive, dalla pista da jogging al mini golf. Con un giorno e 30 euro in più la stessa nave tocca anche la Giamaica e le Cayman. A questa tariffa ovviamente bisogna aggiungere il volo.

Costa 319 euro, invece, la crociera nel Mediterraneo a bordo della MSC Divina, che salpa da Genova per un viaggio di cinque notti tra Francia e Spagna con tappe a Marsiglia, Barcellona e Ibiza. Questa nave da 140mila tonnellate, lunga 333 metri, può ospitare ben 4.345 passeggeri e 1.370 membri dell’equipaggio. È stata varata nel 2011 da Sophia Loren che è stata madrina della Divina e di molte altre navi della compagnia di navigazione italiana. A lei è stata dedicata la suite numero 16.007. Tantissime le attività a bordo offerte da questa nave: quattro piscine tra cui un’infinity pool, otto ristoranti, tra cui quello di EATALY), campi sportivi, la bellissima MSC Aurea Spa, un teatro da 1.600 posti e il casinò.

Costa 130 euro in più (ovvero 449 euro) la crociera nel Mediterraneo orientale che parte da Venezia e che tocca la Croazia, la Grecia e il Montenegro. Dura sette notti e si ferma a Trieste, Spalato, Dubrovnik, Kotor, Corfù e Cefalonia. Si sale a bordo della MSC Lirica, una nave piccola (66mila tonnellate per 275 metri di lunghezza), ma che non manca di nulla. Dalla spa ai ristoranti, dalle piscine al teatro gli ospiti avranno di che divertirsi la sera dopo le escursioni a terra.

La crociera più cara, ma sempre conveniente rispetto al solito, è quella nel Nord Europa a bordo della MSC Poesia. La nave salpa dal porto di Warnemunde, in Germania, per un viaggio di sette notti che tocca Copenhagen, Stoccolma, Tallin e San Pietroburgo. Questa nave di oltre 92mila tonnellate può ospitare fino a 3.013 passeggeri e un equipaggio di 987 membri. A bordo tantissime possibilità di intrattenimento, anche per i ragazzi come la discoteca, la sala videogiochi, il minigolf, il tennis, l’area bambini, il cinema e il teatro. Per gli adulti, invece, il casinò, la spa, la palestra, il centro yoga e, per tutti, diverse piscine, anche riscaldate.