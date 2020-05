Cortina agli angeli del Coronavirus: soggiorni gratis a medici e personale ospedaliero

editato in: da

Se c’è un luogo in Italia che incanta gli occhi e lo spirito quello è Cortina d’Ampezzo. La conosciamo tutti per le sue meraviglie e per la strepitosa Valle d’Ampezzo che la ospita, attraendo visitatori da tutto il mondo. Circondata dalle Dolomiti, Patrimonio Unesco, è un luogo che penetra nel cuore, da assaporare almeno una volta nella vita.

Purtroppo l’emergenza coronavirus non l’ha risparmiata ma la comunità di Cortina ha saputo reagire con coraggio e solidarietà, lanciando raccolte fondi e numerose donazioni che sono servite ad aiutare il personale medico impegnato in prima linea.

Basti pensare che la comunità ha raccolto oltre 100 mila euro, l’Associazione Albergatori Cortina grazie a una speciale raccolta fondi ha ottenuto 90.000 euro, e tanti altri enti e aziende locali hanno dato una mano.

E ora, per ringraziare il personale medico che negli ultimi mesi ha affrontato con coraggio l’emergenza sanitaria in corso, la città, in collaborazione con le strutture ricettive del territorio, ha deciso di offrire soggiorni gratuiti a operatori sanitari, medici, infermieri, OSS, proprio in questo scrigno incantato. Si tratta della bellissima iniziativa Cortina per gli Angeli contro il Coronavirus.

Un modo per ricompensarli di tanta generosità offrendo un po’ di meritato riposo dopo la tempesta, sostituendo le notti in bianco vissute durante l’emergenza con giornate totalmente dedicate al relax fra le Dolomiti.

Le offerte rimarranno valide fino alla prossima stagione invernale 2020-2021, e includono rilassanti weekend lunghi presso numerosi hotel, attività all’aperto, lezioni, pranzi, cene in ristoranti stellati. Insomma, vacanze da Re e Regine, quali sono gli operatori sanitari che hanno tenuto duro in questi ultimi tempi di grave difficoltà.

Tante le strutture coinvolte e i servizi proposti come, per esempio, il noleggo di sci e snowboard, lezioni di sci per adulti e bambini, escursioni e arrampicate, pranzi succulenti presso i ristoranti che hanno aderito.

Davvero un’iniziativa meravigliosa, e unica nel suo genere, per ringraziare questi veri e propri angeli che ci hanno supportato, e continuano a farlo, in questo momento di profonda crisi. Ci auguriamo che una vacanza in un luogo da favola come Cortina possa aiutarli a ritrovare un po’ di meritato relax.